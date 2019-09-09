09 сентября, понедельник
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

Нижегородская область готовит новые меры поддержки художественных промыслов

Правительство Нижегородской области разработало законопроект о поддержке предприятий народно-художественных промыслов (НХП) из регионального бюджета. Предприятиям НХП предлагается компенсировать до 70% вложений в развитие производства, присоединение к сетям, разработку проектной документации, покупку зданий и прочих затрат на модернизацию.

Как следует из проекта нормативного акта, проходящего оценку регулирующего воздействия, в Нижегородской области зарегистрированы 25 предприятий НХП. Мерами господдержки сегодня могут воспользоваться только пять из них. Остальные в связи с тяжелой экономической ситуацией не соответствуют уровню зарплаты к величине прожиточного минимума. Поэтому власти предлагают исключить условия соответствия по уровню средней зарплаты наемных мастеров, поскольку это является административным препятствием для получения субсидий.

Владимир Зубарев


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Интервью

Приложения

Профиль пользователя