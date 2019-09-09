Нижегородская область готовит новые меры поддержки художественных промыслов

Правительство Нижегородской области разработало законопроект о поддержке предприятий народно-художественных промыслов (НХП) из регионального бюджета. Предприятиям НХП предлагается компенсировать до 70% вложений в развитие производства, присоединение к сетям, разработку проектной документации, покупку зданий и прочих затрат на модернизацию.

Как следует из проекта нормативного акта, проходящего оценку регулирующего воздействия, в Нижегородской области зарегистрированы 25 предприятий НХП. Мерами господдержки сегодня могут воспользоваться только пять из них. Остальные в связи с тяжелой экономической ситуацией не соответствуют уровню зарплаты к величине прожиточного минимума. Поэтому власти предлагают исключить условия соответствия по уровню средней зарплаты наемных мастеров, поскольку это является административным препятствием для получения субсидий.

Владимир Зубарев