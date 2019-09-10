Алексей Текслер остается в Челябинске

В Челябинской области подведены окончательные итоги выборов губернатора. Уверенную победу в первом туре одержал действующий врио главы региона Алексей Текслер, получив почти 70% голосов. В облизбиркоме выборы назвали спокойными, прошедшими без существенных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан. Проигравшие кандидаты отмечают, что изначально находились в неравных условиях с основным кандидатом.



Избирательная комиссия Челябинской области обработала 100% бюллетеней на выборах губернатора региона. По итогам голосования временно исполняющий обязанности главы региона, бывший первый заместитель министра энергетики России Алексей Текслер, баллотировавшийся как самовыдвиженец, набрал 69,31% голосов. Результат его ближайшего соперника – депутата Челябинской городской думы, представителя КПРФ Константина Нациевского – 12,02%. Третье место занял депутат Государственной думы, руководитель регионального отделения ЛДПР Виталий Пашин (8,84%), четвертое – кандидат от партии «Родина» Сергей Смышляев (3,27%). Меньше всего голосов – 3,23% - набрал экс-омбудсмен Челябинской области Алексей Севастьянов, участвовавший в выборах от партии «Гражданская сила».

Явка в регионе по итогам обработки протоколов всех 2296 избирательных комиссий составила 45,14%. Этот показатель выше, чем на губернаторских выборах 2014 года, когда она составила 42,51%, притом что тогда голосование длилось до 22 часов. Самая высокая явка зафиксирована в Нагайбакском районе (65%), самая низкая – в Озерске (33%). Среди регионов, где проходили выборы высших должностных лиц, Челябинская область по проценту проголосовавших вошла в тройку лидеров наряду с Башкирией и Ставропольским краем.

Господин Обертас, комментируя итоги выборов, отметил, что они прошли спокойно, нарушений, способных повлиять на волеизъявление граждан, не зафиксировано. На горячую линию облизбиркома поступило около 200 обращений, в основном они носили справочный характер. недействительных бюллетеней, по словам господина Обертаса, было немного (согласно информации на сайте избиркома, 39,2 тыс.). Еще 16 обращений поступило на горячую линию регионального уполномоченного по правам человека Маргариты Павловой. Как сообщила журналистам госпожа Павлова, один из звонивших сообщил, что увидел в списке на избирательном участке имя умершего человека, другое обращение было от гражданина с инвалидностью, которые долго ждал, когда к нему домой привезут урну для голосования.

Алексей Текслер, комментируя итоги выборов, сказал, что в дальнейшем продолжит работу в тех направлениях, которые были обозначены ранее.

«Та повестка, те основные направления, которые я предложил, востребована, будем работать. Я точно не планирую снижать активность, буду продолжать взаимодействовать с жителями в разных форматах – и в соцсетях, и на улице, и на встречах. Планирую уже в ближайшее время продолжить поездки по области»,- сказал господин Текслер.

Также врио губернатора отметил, что в ближайшее время примет решение по тем членам областного правительства, которые до сих пор работают в статусе исполняющих обязанности, и по другим ставкам в органах региональной власти. «Какие-то изменения будут, я планирую вовлекать достаточно большое количество ребят с того кадрового конкурса, который я проводил (проект «Команда Челябинской области» - «Ъ-Южный Урал»), они тоже попадут на разные позиции в администрации не только области, но и муниципалитетов»,- сказал глава региона. Алексей Текслер сообщил также, что его инаугурация состоится ориентировочно 20 сентября.

Кандидат от «Гражданской силы» Алексей Севастьянов, комментируя прошедшие выборы, отметил, что у него нет вопросов к организации голосования. «Другое дело, что изначально во время предвыборной гонки кандидаты находятся в неравных условиях, и в перспективе, я считаю, нужно решать вопрос обеспечения государством какого-то минимального избирательного фонда для претендентов. В рамках этой предвыборной кампании я потратил 50 тыс. руб., Сергей Смышляев – 6,5 млн руб., а Алексей Текслер – более 40 млн руб.».

Константин Нациевский также считает, что выборы губернатора «прошли чисто»: немногочисленные вопросы к ходу голосования, которые есть у КПРФ, связаны с выборами муниципальных депутатов (господин Нациевский в них также участвовал и занял второе место по своему округу). Он отметил, что «результат не тот, на который рассчитывали», но он доволен вторым местом и тем, что прибавил в процентном отношении по сравнению с 2014 годом (в 2014 году Константин Нациевский набрал на выборах губернатора 5,25%). «Возможность конкурировать на этих выборах у кандидатов была, но жаль, что избиратели по-прежнему верят телевизору, а не холодильнику, и верят обещаниям»,- добавил он. Кроме того, по мнению кандидата, если бы явка на этих выборах была выше, разрыв между кандидатами в процентах был бы не так велик.

Артур Якушко