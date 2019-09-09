Кувшинников победил на выборах губернатора Вологодской области с 60,79%

Действующий губернатор Вологодской области Олег Кувшинников («Единая России») после обработки 100% протоколов побеждает на выборах главы региона с 60,79% голосов. Явка составила 40,52%.

Кандидат от ЛДПР Ольга Ширикова набрала 25,18% голосов, Маргарита Савоськина («Справедливая Россия») — 7,81%, Алексей Рылеев («Родина») — 1,92%, Вадим Петриенко («Народный альянс») — 1,53%.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов).

О том, как подводят итоги выборов, читайте в онлайн-трансляции “Ъ”.