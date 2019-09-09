Облицовка фасада Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде частично обрушилась

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Чкаловскую лестницу в центре Нижнего Новгорода закрыли из-за обрушения облицовки ее фасада 8 сентября. Там выставлены ограждения, до начала восстановительных работ организовано круглосуточное дежурство спасательных служб, сотрудники патрульно-постовой службы будут находиться на объекте по ночам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня, 9 сентября, экспертная организация должна выйти на объект для установления причин обрушения и разработки плана по его ликвидации. «Только после заключения экспертизы будет понятно, какие мероприятия необходимо проводить»,– сообщил директор нижегородского управления инженерной защиты города Алексей Ежков.

Чкаловская лестница строилась в 1943-1949 годах и обошлась бюджету СССР в 7,76 млн руб. Позднее одного из инициаторов строительства – председателя Горьковского горисполкома Александра Шульпина – арестовали на два года за растрату государственных средств. Он был реабитилирован после смерти Иосифа Сталина. Чкаловская лестница считается одной из самых длинных в России – с обеих сторон насчитывается 560 ступеней. Последняя реставрация проводилась в 2012-2013 годах.

Анастасия Еремина