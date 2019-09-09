Штаб Квицинии не признает победу Хаджимбы на выборах главы Абхазии

Штаб оппозиционера Алхаса Квицинии не признает победу президента Рауля Хаджимбы на выборах главы Абхазии, заявил руководитель штаба Беслан Эшба. Отрыв господина Хаджимбы от господина Квинцинии составляет менее 2 процентных пунктов, оба набрали меньше 50%.

«Есть проблема с законодательством, где победивший кандидат в президенты должен набрать большинство голосов от пришедших на избирательный участок. Данные, которые сегодня есть, с учетом проголосовавших против всех, не дают такую возможность кандидату в президенты, который занял первое место, быть признанным победителем»,— сказал господин Эшба. Он сообщил, что сейчас по этому поводу проходят обсуждения с юристами и депутатским корпусом. «На основании этих дискуссий будет дано заявление чуть позже»,— подчеркнул руководитель штаба.

По информации штаба господина Хаджимбы, по итогам обработки около 80,8 тыс. из более 81,1 тыс. бюллетеней господин Хаджимба набирает 49,3% голосов, а его оппонент — 47,55%. Часть избирателей проголосовали «против всех». Официальных данных абхазского ЦИКа пока нет. Господин Хаджимба уже заявил о собственной победе.

Напомним, первый тур выборов в Абхазии состоялся 25 августа, в нем впервые участвовали девять кандидатов. Рауль Хаджимба набрал 23,85% голосов, а Алхас Квициния — 21,9%. Явка составила 66,55%.

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