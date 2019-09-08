Полиция не нашла нарушений на УИК №303 Уфы, где заподозрили вброс бюллетеней

Полиция, побывавшая на УИК №303 Уфы, где наблюдатель от кандидата на пост главы Башкирии Владимира Барабаша зафиксировал признаки вброса бюллетеней в урну, не нашла нарушений, сообщил "Ъ-Уфа" господин Барабаш. «Завтра будем собираться в штабе и анализировать, что можем предъявить и что можем доказать»,— сказал он и добавил, что когда полиция и представители штаба приехали на участок, пачку бюллетеней, якобы вброшенную в урну, уже не было видно. «В итоге не понятно. На фото пачка есть, а когда приехали — уже нет»,— отметил кандидат.

Представитель движения «Голос» Ренат Факиев отметил со ссылкой на наблюдателя, сообщившего о признаках вброса, что после того, как сфотографированная урна была опечатана, другой наблюдатель ее толкнул, она упала, а позже один из руководителей УИК несколько раз ее повращал. «Возможно, бюллетени перемешались»,— предположил он.

Член Общественной палаты России Ростислав Мурзагулов (возглавляет также совет директоров государственного ИА «Башинформ») заявил, что считает сообщение о вбросе «наспех сделанной и крайне неубедительной провокацией». «В последнюю очередь такой глупый откровенный вброс мог быть нужен Хабирову (Радию Хабирову, врио главы республики, который баллотировался от «Единой России».— "Ъ-Уфа"), заклинавшему УИКи провести чистейшие выборы. А в первую очередь это как раз нужно было оппозиционерам-фотошоперам»,— заявил он.

Наталья Павлова