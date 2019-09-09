Лучшие отстрелялись в Москве

В субботу в Москве завершился финал Кубка мира по стрельбе из лука. Соревнования такого уровня по этому виду спорта Россия принимала впервые после Олимпийских игр 1980 года. Турнир, который транслировали «Матч ТВ» и Eurosport, проходил 6 и 7 сентября на Престижной аллее спорткомплекса «Лужники».

В них приняли участие сильнейшие лучники мира, среди которых были и российские спортсмены. Медали финала Кубка мира мужчины и женщины разыграли в соревнованиях по классическому и блочному луку в индивидуальном первенстве и в миксте. Российские лучники завоевали три серебряные награды. Наталья Авдеева получила медаль в стрельбе из блочного лука. Она также была второй в миксте, где выступала вместе с Павлом Крыловым. Еще одну награду получили Елена Осипова и Эрдэм Ирдынеев (микст, классический лук).

Старту чемпионата предшествовала церемония открытия, прошедшая в ГУМе, который выступил спонсором турнира. Мероприятие посетили известные спортсмены, телеведущие, актеры и друзья компании Bosco — Александр и Екатерина Стриженовы, Светлана Хоркина, Алексей Немов, Екатерина Шипулина, Олег и Анастасия Меньшиковы, Ингеборга Дапкунайте, Екатерина Одинцова, Павел и Светлана Астаховы и другие. Ведущим церемонии стал Иван Ургант. А сами соревнования посетили целый ряд VIP-гостей, таких как вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр спорта страны Павел Колобков, владелец Bosco Михаил Куснирович.

По случаю финала Кубка мира на первом этаже первой линии ГУМа открылась выставка, посвященная истории стрельбы из лука. На ней представлены редкие фотографии, связанные с этим видом, а также портреты выдающихся стрелков. Экспозицию на линии дополнили тематические стенды швейцарской часовой компании Longines и спортивной линии Bosco.

Александр Петров