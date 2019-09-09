Поставку оборудования сорвало убийство

В Мосгорсуде начался процесс по делу о громком заказном убийстве предпринимателя Махача Чагучиева, сына бывшего вице-премьера Чечни Магомеда Чагучиева. Бизнесмен был застрелен полтора года назад у собственного дома киллером, замаскировавшим пистолет букетом цветов. Один из подсудимых вину признает частично, утверждая, что господина Чагучиева планировали лишь запугать. Родственники погибшего между тем настаивают, что преступление было заказано деловым партнером погибшего, скрывшимся за границей вместе с миллионами евро, похищенными у Махача Чагучиева.

51-летний Махач Чагучиев был застрелен в январе прошлого года возле дома на Ломоносовском проспекте Москвы, где бизнесмен жил вместе с гражданской женой и дочерью. Последние годы господин Чагучиев занимался различными видами бизнеса, а последним его проектом, как утверждают родственники, стала поставка крупной партии промышленного оборудования из Испании.

В последний вечер господин Чагучиев собрался на некую деловую встречу в один из столичных ресторанов, однако во дворе его уже поджидал наемный убийца, который для маскировки держал в руках букет цветов, в котором был спрятан пистолет.

Увидев оружие в руке «влюбленного», Махач Чагучиев, в прошлом десантник и спортсмен, понял опасность и успел броситься на убийцу. Завязалась потасовка, но киллер все же смог открыть стрельбу и выпустил в жертву всю обойму. Несколько пуль попали бизнесмену в грудь, от полученных ранений он скончался еще до приезда скорой помощи.

Момент убийства был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Сотрудники управления Следственного комитета России по Юго-Западному округу Москвы и оперативники столичного уголовного розыска уже через десять дней при поддержке спецназа Росгвардии задержали нескольких подозреваемых, в том числе предполагаемого киллера — неработающего приезжего Михаила Кокая и двух его сообщников — водителя, помогавшего следить за жертвой, а потом скрыться с места преступления, а также их общего знакомого. Также был задержан предполагаемый организатор преступления Иседуллах Сагдеров, являющийся частным детективом. Последний, по некоторым данным, был связан с охранным бизнесом и якобы помогал организовывать охрану детей бизнесменов, слежку их за женами и т. п.

Большинство из судебных документов по этому делу засекречено, но из оставшихся в открытом доступе следует, что киллер и водитель дали признательные показания, указав при этом на Иседуллаха Сагдерова как организатора убийства.

Тот, впрочем, своей вины не признал. Знакомый участников преступления, который, как сначала считало следствие, якобы был посредником между исполнителями и организатором, в итоге остался в деле свидетелем.

Процесс по делу об убийстве начался на днях в Мосгорсуде под председательством судьи Елены Поспеловой. На первом заседании в своем вступительном слове старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы Руслан Мустафаев зачитал фабулу обвинения. На одном из ближайших заседаний, по данным “Ъ”, планируется рассмотреть заявление потерпевшего — отца погибшего Магомеда Чагучиева. Он сам сообщил “Ъ”, что собирался выступить в суде лично, однако из-за стресса у него резко подскочили давление и уровень сахара в крови, и медики настояли на том, чтобы господин Чагучиев вернулся домой.

Отметим, что в свое время Чагучиев-старший являлся одной из самых медийных фигур на Северном Кавказе. Почетный строитель и крупный ученый, он занимал должность вице-премьера в республиканском правительстве Доку Завгаева, возглавлял Союз народов Кавказа. Однажды Магомед Чагучиев был похищен боевиками и провел несколько месяцев в плену. Как рассказывал “Ъ”, правительственный чиновник сидел в одном зиндане с британскими и новозеландским инженерами, которых на его глазах казнили, отрезав головы. Сам вице-премьер уцелел чудом. Позже у него похищали младшего сына Рустама, в адрес семьи от боевиков неоднократно поступали угрозы.

Как рассказал “Ъ” Чагучиев-старший, в ходе следствия по делу об убийстве его сына выяснилось, что Иседуллаху Сагдерову в материалах расследования отводится незначительная роль, зато в стороне остался деловой партнер Махача Чагучиева 34-летний Александр Рамазанов, которого потерпевший считает непосредственно причастным к убийству. «Махач сделал его гендиректором одной из связанных с ним фирм, прежде всего потому, что пожалел Александра,— говорит Чагучиев–старший.— Рамазанов представлялся едва ли не сиротой, которому не на что жить». Тогда как, по данным родных погибшего бизнесмена, деловой партнер последнего ранее имел отношение к нескольким аферам, а также банкротству ряда банков. Правда, к ответственности его не привлекали: как считает Чагучиев-старший, помогли хорошие связи в правоохранительных органах и спецслужбах. Магомед Чагучиев также отметил, что Рамазанов и предполагаемый организатор убийства Сагдеров много лет дружат и последний не раз выполнял различные щекотливые поручения первого.

Тем временем, говорят родные бизнесмена Чагучиева, незадолго до гибели тот начал новый проект, связанный с поставкой из Испании оборудования на €12 млн: якобы €5 млн предоставлял сам Махач Чагучиев, еще €7 млн — его партнеры.

Родственники предпринимателя убеждены, что именно Рамазанов стоял за убийством, после которого смог присвоить все собранные на сделку средства. Неслучайно, говорит Чагучиев-старший, деловой партнер его сына предпочел уехать за границу, как только началось расследование и арестовали Иседуллаха Сагдерова. По данным, которые собрала семья Чагучиевых, Рамазанов якобы из Москвы на своем BMW 7-й серии пересек границу с Белоруссией, после чего его следы затерялись. «Показания о его причастности к убийству и доказательства этого дали следствию и я, и гражданская жена Махача Александра»,— заявил “Ъ” Магомед Чагучиев, подчеркнув, что собирается говорить о деловом партнере своего сына как заказчике преступления и в суде, когда поправит свое здоровье, и отдельно в обращениях, которые он в ближайшее время направит в Следственный комитет России. Магомед Чагучиев считает, что правоохранительные органы «блестяще» расследовали уже поступившее в суд дело, и надеется, что и заказчик убийства также не уйдет от ответственности.

Магомед Чагучиев также отметил, что предполагаемые убийцы после ареста несколько раз меняли свои показания.

Так, в частности, киллер теперь утверждает, что Сагдеров не просил его убивать Махача Чагучиева и сам он не собирался этого делать: якобы хотел лишь напугать, выстрелив в землю или в крайнем случае по ногам. Однако отец погибшего говорит, что эта версия опровергается самими обстоятельствами убийства. «Махач был прекрасно физически подготовлен,— отметил Чагучиев-старший.— С детства занимался спортом, служил в ВДВ». Бывший вице-премьер отметил, что у сына оказалась прострелена ладонь, значит, убийца целился непосредственно в него. Однако сын продолжил борьбу и сумел в итоге отклонить ствол, поэтому некоторые пули попали и в ноги.

Отметим, что подсудимым инкриминируются убийство по найму (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ), им может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. “Ъ” будет следить за ходом процесса.

Сергей Сергеев