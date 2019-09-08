Книги расставляют по местам

Поток сознания домохозяйки, сложная жизнь служанок и судьба чернокожих британок… Это основные темы романов, номинированных на Букеровскую премию. Шорт-лист претендентов на звание книги года опубликовали в Великобритании. В список финалистов вошла Маргарет Этвуд с сиквелом «Рассказа служанки», а также Салман Рушди, который уже несколько раз становился лауреатом Букеровской премии. Каких еще авторов включили в шорт-лист? И у кого больше шансов на победу? Разбирались Ольга Сергиенко и Сергей Гусев.
В новом списке Букера уже известные имена: в этот раз Салман Рушди представил роман «Кишот», авторскую интерпретацию «Дон Кихота» Сервантеса. У британского писателя вместо хитроумного идальго — стареющий коммивояжер, который путешествует через всю Америку и пытается доказать самому себе, что еще не все потеряно. Среди финалистов СМИ также выделяют Маргарет Этвуд с ее новым произведением «Заветы» — продолжением нашумевшей книги «Рассказ служанки», которая легла в основу одноименного сериала.
В шестерку финалистов попали и новые для широкой аудитории имена. Бернардин Эваристо впервые вошла в шорт-лист премии. Ее роман «Девушка, женщина, все остальное» про чернокожих британок жюри назвали «мощным романом о женской доле». Элиф Шафак — еще одна номинантка — продолжила тему нелегкой судьбы в книге «10 минут и 38 секунд в этом странном мире». Он про работницу секс-индустрии, которую оставили умирать в мусорном ящике.
Эти произведения вписываются в тренд Букеровской премии и вполне могут претендовать на победу в конкурсе, уверена писатель, лауреат премии «Русский Букер» Елена Колядина: «В тренде Букеровской премии очень редко бывают произведения, написанные классическим языком в классической манере построения, которые бы от лица автора поучали читателя о смысле жизни, о боге. Сейчас если какая-то подобная линия проводится, то она должна происходить за счет событий в жизни героя. Произведения, выбранные в рамках Букера, всегда такие сложно эстетские.
Также их отличает яркая стилистика, которая не всегда понятна большинству читателей».
Прошлогодний лауреат Букера — книга Анны Бернс «Молочник» — отвечает практически всем этим критериям. Критики назвали это произведение крайне актуальной в свете популярности движение против сексуального насилия #MeToo.
Как только Бернс получила Букеровскую премию, продажи ее произведений выросли в разы: за месяц читатели раскупили сотни тысяч экземпляров. Для сравнения — до этого за все время было продано не больше 4 тыс. книг этого автора.
Издательства, в том числе и в России, стараются предвосхитить всплеск читательского интереса и всегда подробно изучают шорт-листы премий, рассказал директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис: «Сами премии влияют на продажи. Есть, конечно, новые имена, но, как правило, побеждают уже известные авторы. Сам информационный повод служит точкой дополнительного внимания читающей аудитории. У нас есть свои ожидания. Когда мы делаем тираж, то думаем о том, кто может победить, чтобы на складе был запас книг. Мы исходим из своих экспертных оценок и смотрим, у кого, с нашей точки зрения, большие шансы.
Книга-победитель подстегивает людей, дополнительный интерес вызывает.
Что касается вторых-третьих премий, то там эффект не такой очевидный».
Среди номинантов на Букеровскую премию в этом году есть писатели без британского гражданства. Уже пятый год жюри допускают до конкурса всех англоязычных авторов. Например, в шорт-листе есть американка Люси Эллманн с романом «Утки, Ньюберипорт». Его героиня домохозяйка, которая сбивчиво рассуждает на самые разные темы. Критики назвали это «потоком сознания».
Победителя Букеровской премии объявят 14 октября, он получит 50 тыс. фунтов стерлингов.
просмотров: 267242
просмотров: 96118
просмотров: 60702
просмотров: 40577
просмотров: 34498