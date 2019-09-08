Книги расставляют по местам Какие романы вошли в шорт-лист Букеровской премии и кто является ее фаворитом

Поток сознания домохозяйки, сложная жизнь служанок и судьба чернокожих британок… Это основные темы романов, номинированных на Букеровскую премию. Шорт-лист претендентов на звание книги года опубликовали в Великобритании. В список финалистов вошла Маргарет Этвуд с сиквелом «Рассказа служанки», а также Салман Рушди, который уже несколько раз становился лауреатом Букеровской премии. Каких еще авторов включили в шорт-лист? И у кого больше шансов на победу? Разбирались Ольга Сергиенко и Сергей Гусев.

В новом списке Букера уже известные имена: в этот раз Салман Рушди представил роман «Кишот», авторскую интерпретацию «Дон Кихота» Сервантеса. У британского писателя вместо хитроумного идальго — стареющий коммивояжер, который путешествует через всю Америку и пытается доказать самому себе, что еще не все потеряно. Среди финалистов СМИ также выделяют Маргарет Этвуд с ее новым произведением «Заветы» — продолжением нашумевшей книги «Рассказ служанки», которая легла в основу одноименного сериала.

В шестерку финалистов попали и новые для широкой аудитории имена. Бернардин Эваристо впервые вошла в шорт-лист премии. Ее роман «Девушка, женщина, все остальное» про чернокожих британок жюри назвали «мощным романом о женской доле». Элиф Шафак — еще одна номинантка — продолжила тему нелегкой судьбы в книге «10 минут и 38 секунд в этом странном мире». Он про работницу секс-индустрии, которую оставили умирать в мусорном ящике.

Эти произведения вписываются в тренд Букеровской премии и вполне могут претендовать на победу в конкурсе, уверена писатель, лауреат премии «Русский Букер» Елена Колядина: «В тренде Букеровской премии очень редко бывают произведения, написанные классическим языком в классической манере построения, которые бы от лица автора поучали читателя о смысле жизни, о боге. Сейчас если какая-то подобная линия проводится, то она должна происходить за счет событий в жизни героя. Произведения, выбранные в рамках Букера, всегда такие сложно эстетские.

Тенденция поднять неудобные вопросы в истории, в жизни уже нашего общества характерна для современных книг.

Также их отличает яркая стилистика, которая не всегда понятна большинству читателей».

Прошлогодний лауреат Букера — книга Анны Бернс «Молочник» — отвечает практически всем этим критериям. Критики назвали это произведение крайне актуальной в свете популярности движение против сексуального насилия #MeToo.

Как только Бернс получила Букеровскую премию, продажи ее произведений выросли в разы: за месяц читатели раскупили сотни тысяч экземпляров. Для сравнения — до этого за все время было продано не больше 4 тыс. книг этого автора.

Издательства, в том числе и в России, стараются предвосхитить всплеск читательского интереса и всегда подробно изучают шорт-листы премий, рассказал директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис: «Сами премии влияют на продажи. Есть, конечно, новые имена, но, как правило, побеждают уже известные авторы. Сам информационный повод служит точкой дополнительного внимания читающей аудитории. У нас есть свои ожидания. Когда мы делаем тираж, то думаем о том, кто может победить, чтобы на складе был запас книг. Мы исходим из своих экспертных оценок и смотрим, у кого, с нашей точки зрения, большие шансы.

Книга-победитель подстегивает людей, дополнительный интерес вызывает.

Что касается вторых-третьих премий, то там эффект не такой очевидный».

Среди номинантов на Букеровскую премию в этом году есть писатели без британского гражданства. Уже пятый год жюри допускают до конкурса всех англоязычных авторов. Например, в шорт-листе есть американка Люси Эллманн с романом «Утки, Ньюберипорт». Его героиня домохозяйка, которая сбивчиво рассуждает на самые разные темы. Критики назвали это «потоком сознания».

Победителя Букеровской премии объявят 14 октября, он получит 50 тыс. фунтов стерлингов.