МЧС рекомендовало жителям Башкирии в день выборов не покидать населенные пункты

Жители Башкирии накануне дня голосования (за двое суток и за сутки до выборов) получили предупреждения МЧС об ухудшении погодных условий с рекомендацией «не выезжать за пределы населенных пунктов». Со ссылкой на гидрометцентр министерство сообщало, что в регионе 7 и 8 сентября ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, заморозки на почве, туман 500 м на дорогах. Тем не менее, например, в Уфе оба дня наблюдалась в основном солнечная погода с небольшими осадками. На сайте Башгидромета сообщается, что в Уфе сегодня наблюдается «штиль», а скорость ветра составляет ноль метров в секунду.

Отметим, что с начала мая МЧС не рекомендовало жителям Башкирии не покидать населенные пункты даже тогда, когда давало предупреждение о ветре скоростью 22 метра в секунду. Все рекомендации службы завершались призывами «быть внимательными и осторожными».

Наталья Павлова