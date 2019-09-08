Путин передал 30% акций технологической долины МГУ в собственность Москвы

Президент России Владимир Путин подписал указ о передачи в собственность Москвы 30% акций акционерного общества «Управляющая компания инновационного научно-технологического центра МГУ (ИНТЦ) “Воробьевы горы”». Ранее акции находились в федеральной собственности. Акции должны быть переданы до конца года.

В марте 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ «Воробьевы горы» — первой российской технологической долины на базе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. При создании центра планировалось, что его финансирование будет осуществляться из бюджета Москвы.

Направлениями центра станут биомедицина, фармацевтика, нанотехнологии, наномашиностроение, робототехника и технологий специального назначения. Основная цель проекта — разработка и внедрение востребованных бизнесом технологий, а также привлечение высококвалифицированных кадров. Под строительство ИНТЦ из федеральной собственности передадут пустующие 17,6 га, прилегающие к территории универистета.

О том, как Воробьевы горы хотят сделать технологической долиной, читайте в материале “Ъ” «Инновации приземлят в МГУ».