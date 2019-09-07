СЗТУ готово потратить на переезд подразделений в новый офис 495 млн рублей

Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ) объявило конкурс на приобретение здания для размещения Северо-Западной электронной таможни, Северо-Западного таможенного поста (центр электронного декларирования) и Балтийского таможенного поста (центр электронного декларирования) Северо-Западной электронной таможни. На новый офис для своих подразделений и переезд в него СЗТУ готово потратить 494,9 млн рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

Согласно конкурсной документации, новое здание должно быть введено в эксплуатацию не ранее 2016 года и расположено в одном из БЦ Центрального района Петербурга. Его общая площадь не должна быть меньше 6-7 тыс. кв. м. При этом необходимо, чтобы планировка помещений подходила для организации openspace, а сами они не требовали дополнительного ремонта.

Заявки на конкурс принимаются до 23 сентября, а его итоги планируется подвести 26 сентября 2019 года.