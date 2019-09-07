Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 59 лет президенту, председателю правления ПАО «НК "Роснефть"» Игорю Сечину

Его поздравляет генеральный директор ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева», председатель совета фонда «Врачи, инновации, наука — детям» Галина Новичкова:

— Уважаемый Игорь Иванович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам успехов и воплощения в жизнь самых смелых планов, реализации всех начинаний. Пусть надежным фундаментом для новых достижений станут Ваши деловые качества: талант руководителя, доверие и поддержка коллег, партнеров, верность друзей. Мы искренне ценим нашу дружбу и всегда вспоминаем добрыми словами Вашу поддержку наших маленьких пациентов. Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья и благополучия.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 56 лет президенту группы «Промышленные инвесторы» Сергею Генералову

Его поздравляет губернатор Калужской области Анатолий Артамонов:

— Уважаемый Сергей Владимирович! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Ваш жизненный путь отмечен постоянным стремлением к новым достижениям. Высокая требовательность к себе, умение эффективно организовать работу, готовность незамедлительно решить насущные проблемы приносят успех любому делу, в котором Вы принимаете участие. Уверен, что накопленный за прожитые годы опыт даст Вам новые силы для достижения намеченных целей. Здоровья, благополучия и успехов во всех Ваших делах.

Сегодня исполняется 56 лет президенту группы «Промышленные инвесторы» Сергею Генералову

Его поздравляет президент «Деловой России» Алексей Репик:

— Дорогой Сергей, От себя лично и от всей «Деловой России» поздравляю тебя с днем рождения! Нам невероятно повезло иметь такого друга, товарища и наставника. Твои мудрость, обаяние, удивительная работоспособность, любопытство, надежность и ответственное отношение ко всему, что ты делаешь,— бесценный пример для всех нас! Один из самых профессиональных управленцев, ты достиг в жизни значительных высот. Уверен, впереди тебя ждет еще много масштабных проектов. Желаю новых побед, неиссякаемой энергии и вдохновения, успехов на всех направлениях!

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