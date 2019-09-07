Сегодня исполняется 59 лет президенту, председателю правления ПАО «НК "Роснефть"» Игорю Сечину
Его поздравляет генеральный директор ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева», председатель совета фонда «Врачи, инновации, наука — детям» Галина Новичкова:
— Уважаемый Игорь Иванович! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Желаю Вам успехов и воплощения в жизнь самых смелых планов, реализации всех начинаний. Пусть надежным фундаментом для новых достижений станут Ваши деловые качества: талант руководителя, доверие и поддержка коллег, партнеров, верность друзей. Мы искренне ценим нашу дружбу и всегда вспоминаем добрыми словами Вашу поддержку наших маленьких пациентов. Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья и благополучия.
Сегодня исполняется 56 лет президенту группы «Промышленные инвесторы» Сергею Генералову
Его поздравляет губернатор Калужской области Анатолий Артамонов:
— Уважаемый Сергей Владимирович! Примите мои искренние поздравления с днем рождения! Ваш жизненный путь отмечен постоянным стремлением к новым достижениям. Высокая требовательность к себе, умение эффективно организовать работу, готовность незамедлительно решить насущные проблемы приносят успех любому делу, в котором Вы принимаете участие. Уверен, что накопленный за прожитые годы опыт даст Вам новые силы для достижения намеченных целей. Здоровья, благополучия и успехов во всех Ваших делах.
Сегодня исполняется 56 лет президенту группы «Промышленные инвесторы» Сергею Генералову
Его поздравляет президент «Деловой России» Алексей Репик:
— Дорогой Сергей, От себя лично и от всей «Деловой России» поздравляю тебя с днем рождения! Нам невероятно повезло иметь такого друга, товарища и наставника. Твои мудрость, обаяние, удивительная работоспособность, любопытство, надежность и ответственное отношение ко всему, что ты делаешь,— бесценный пример для всех нас! Один из самых профессиональных управленцев, ты достиг в жизни значительных высот. Уверен, впереди тебя ждет еще много масштабных проектов. Желаю новых побед, неиссякаемой энергии и вдохновения, успехов на всех направлениях!
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