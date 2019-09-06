СМИ: в США начали антимонопольное расследование в отношении BMW, Ford, Honda и Volkswagen

Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование в отношении четырех крупнейших автопроизводителей — BMW, Ford Motor, Honda и Volkswagen, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Ведомство проверит, является ли соглашение о следовании действующим в штате стандартам в сфере выбросов, подписанное компаниями со штатом Калифорния, нарушением федерального антимонопольного законодательства.

В июне стало известно, что 17 автопроизводителей, в числе которых Ford, General Motors, Toyota, Daimler, Volkswagen и Volvo, написали письмо президенту США Дональду Трампу, в котором призвали его отказаться от планов по снижению норм выбросов автомобилей. Они призвали искать промежуточный вариант между нормами, введенными Бараком Обамой, в соответствии с которыми ежегодно уровень допустимых выбросов должен снижаться на 5%, и идеей господина Трампа заморозить этот показатель до 2026 года на уровне 2020 года.

По информации источника издания, Минюст действует по собственной инициативе, без указания или координации со стороны администрации президента. В последние две недели сотрудники Минюста рассылали письма в компании, чтобы сообщить им о расследовании и запросить определенную информацию.

По запросу WSJ в Honda сообщили о готовности сотрудничать с Минюстом в рамках открытого расследования. В BMW, Ford и Volkswagen от комментариев отказались.