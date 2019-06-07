Автопроизводители попросили Дональда Трампа не снижать допустимый уровень выхлопов

17 автопроизводителей, в числе которых Ford, General Motors, Toyota, Daimler, Volkswagen и Volvo, написали письмо президенту США Дональду Трампу, в котором призвали его отказаться от планов по снижению норм выбросов автомобилей. Об этом сообщают The New York Times и Reuters. Автопроизводители призвали искать промежуточный вариант между нормами, введенными Бараком Обамой, в соответствии с которыми ежегодно уровень допустимых выбросов должен снижаться на 5%, и идеей Дональда Трампа заморозить этот показатель до 2026 года на уровне 2020 года. В письме автопроизводители предупредили господина Трампа, что его вариант приведет к снижению прибыли и ненужной нестабильности сектора.

Дональд Трамп неоднократно выражал намерение отказаться от предложенных его предшественником мер по энергоэффективности, снижению вредных выбросов и борьбе с изменениями климата. Автопроизводители призвали президента вернуться к обсуждению этих мер и выработке компромиссного варианта новых правил. Изначально автопроизводители выступали против мер, предложенных Бараком Обамой, и после того как президентом стал господин Трамп, они ожидали изменений в этих мерах, но предложенный Дональдом Трампом вариант также встревожил их. Поддержанный Трампом вариант должен быть представлен в течение лета, в соответствии с ним нормы, по сути, замораживаются на уровне 37 миль на одном галлоне топлива (6,4 л на км) против запланированных к 2025 году 54,4 мили на галлон (4,3 л на км).

Ситуация осложняется тем, что 14 штатов во главе с Калифорнией собираются опротестовать решение Дональда Трампа и сохранить у себя более жесткие нормы выбросов. Тем самым США могут разделиться на две части по разрешенным уровням, такой сценарий является крайне нежелательным для автопроизводителей. По их мнению, компромиссный вариант «обеспечит регуляторную определенность и расширит наши возможности инвестировать и внедрять инновации, избежав длительного периода судебных тяжб и нестабильности».

Яна Рождественская