КХЛ рассказала про деньги

В пятницу, 6 сентября, состоялось заседание совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На пост председателя совета директоров лиги был переизбран Геннадий Тимченко. Кроме того, КХЛ отчиталась об увеличении выручки, достигшей 3,6 млрд руб., и утвердила распределение средств, полученных от реализации прав на телетрансляции, между клубами. На всех они получат 419 млн руб.

В пятницу прошло заседание совета директоров КХЛ, на котором был принят ряд важных решений. В частности, совет переизбрал в качестве своего главы Геннадия Тимченко. Кроме того, КХЛ обнародовала данные по своим доходам. По словам президента лиги Дмитрия Чернышенко, в прошлом сезоне они составили 3,6 млрд руб. «Это больше, чем мы планировали: на 13% превысили показатели предыдущего сезона»,— отметил господин Чернышенко.

Совет директоров утвердил также распределение между клубами 419 млн руб., полученных от реализации телевизионных прав в сезоне-2018/19.

По итогам сезона-2017/18 клубам было выплачено 400,4 млн руб.

Больше всех достанется обладателю Кубка Гагарина московскому ЦСКА — 72,548 млн руб. Следом идет финский «Йокерит» — 39,402 млн руб. (это обусловлено высокими рейтингами трансляций матчей с участием финской команды). На третьем месте финалист Кубка Гагарина омский «Авангард» — 31,398 млн руб. В пятерку также попали рижское «Динамо» — 21,127 млн руб.— и санкт-петербургский СКА — 20,043 млн руб.

Меньше всего получат нижнекамский «Нефтехимик» (8,218 млн руб.), владивостокский «Адмирал» (8,219 млн руб.) и хабаровский «Амур» (8,377 млн руб.).

По итогам сезона-2017/18 клубам было выплачено 400,4 млн руб. в виде прибыли от реализации телеправ.

На совете директоров КХЛ также прозвучало предложение изменить лимит на легионеров. Его внес президент ЦСКА Игорь Есмантович. Он предложил увеличить лимит до семи человек, включая одного вратаря. На данный момент российские клубы КХЛ имеют право заявлять на игру не больше пяти иностранных игроков.

Арнольд Кабанов