Главе Щербиновского района внесли представление за неиспользование земли «Азов-Сити»

Прокуратура Щербиновского райоона внесла представление главе муниципалитета за то, что земли ликвидированной игорной зоны «Азов-Сити» до сих пор не вовлечены в хозяйственный оборот. В частности, органы местного самоуправления до сих пор не внесли изменения в документы территориального планирования и градостроительного зонирования по земельным участкам площадью более 1 тыс. га, сообщили в краевой прокуратуре. По мнению ведомства, это бездействие препятствует рациональному использованию земель, а также развитию района и края.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, игорная зона «Азов-Сити» была ликвидирована 31 декабря 2018 года. Это решение было принято на федеральном уровне, согласно новому закону, по которому в одном регионе России не может быть двух игорных зон. «Азов-Сити» была открыта на берегу Азовского моря в Щербиновском районе края в 2010 году, а в 2017 году на курорте «Горки Город» в Сочи открылась игорная зона «Красная Поляна». В связи с этим было принято решение ликвидировать «Азов-Сити».

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края выступили с предложением перепрофилировать бывшую игорную зону «Азов-Сити в промышленный парк.

Дмитрий Михеенко