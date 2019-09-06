Audi обновила семейство A5

Audi S5 Sportback TDI. Фото: Audi

Audi S5 Sportback TDI. Фото: Audi

Audi S5 Sportback TDI. Фото: Audi

Автомобили отличаются новой решеткой радиатора, измененными бамперами и дополнительными пакетами декора экстерьера advanced и S line. В салоне появилась модернизированная мультимедийная система с 10,1-дюймовым сенсорным экраном, переработанной графикой и расширенным функционалом.

После рестайлинга все модели Audi A5 оснащаются только гибридными силовыми установками, которые включают в себя компоненты на основе 12-вольтовой электросистемы (48-вольтовой у Audi S5). Двигатели сочетаются либо с 7-ступенчатой роботизированной, либо с 8-ступенчатой автоматической коробками передач.

В Европе продажи обновленного семейства A5 начнутся осенью 2019 года, а сроки появления рестайлинговых Audi в России не названы.