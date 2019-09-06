Eurostat: самый дешевый алкоголь в Болгарии и Румынии, самый дорогой — в Финляндии

Дороже всего на территории Евросоюза алкоголь стоит в Финляндии, самое дешевое спиртное продается в Болгарии и Румынии, подсчитали в Европейском статистическом агентстве (Eurostat).

«При сравнении уровня цен в странах ЕС со средним индексом цен (100) результаты показывают, что цены на алкогольные напитки (спиртные напитки, вино и пиво) были самыми высокими в Финляндии (с индексом цен 182), за ней следуют Ирландия (177) и Швеция (152)»,— говорится в отчете за 2018 год. В первой пятерке также находятся Греция (133) и Великобритания (129).

Алкоголь по ценам ниже средних можно найти на прилавках в магазинах Франции (94), Литвы (94), Германии (89), Польши (86), Испании (84), Чехии (82) и Венгрии (77). В Болгарии и Румынии индекс цен — 74.

Ранее ВОЗ составила список стран Европы по количеству употребляемого алкоголя. Первое место заняла Литва, жители которой в среднем выпивают по 15 л алкогольных напитков в год. Меньше всего алкоголя пьют в Италии и Норвегии (по 7,5 л). В «дешевых» Болгарии и Румынии выпивают по 12,7 л и 12,6 л соответственно. «Дорогая» Финляндия не вошла в первую десятку.

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