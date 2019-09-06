На территории ТЛК «Южноуральский» открыли агрохаб для поставки товаров в Китай

На территории транспортно-логистического комплекса (ТЛК) «Южноуральский» начала работать новая дочерняя структура РЖД – ООО «Сухой порт Южноуральский». Компания займется организацией работы агрохаба, который будет ориентирован на поставку сельскохозяйственной продукции в Китай, сообщает пресс-служба минсельхоза Челябинской области.

Как отметил начальник Южно-Уральского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» Александр Ворошнин, Челябинская область может открыть новый логистический коридор через Казахстан в Китай. Терминал агрохаба будет расположен в 70 км от границы с Казахстаном, прямо там организуют таможенную зону, чтобы сократить сроки получения разрешительных документов. Для обеспечения работы транспортного узла федеральная трасса Челябинск-Троицк будет расширена до четырех полос.

В течение двух недель на ТЛК «Южноуральский» доставят перегружатель для контейнеров. До конца сентября из агрохаба планируют отправить в Китай первый товарный поезд с 42 контейнерами продукции компании «Вэлком». Ориентировочная стоимость отправки одного 40-футового контейнера – $1,5 тыс.

ТЛК «Южноуральский» - крупнейший в стране «сухой порт» по обработке контейнерных грузов. Он на 100% принадлежит государству через дочернюю компанию Минтранса «Государственная транспортная лизинговая компания». ТЛК включает в себя шесть собственных железнодорожных путей, контейнерную площадку для обработки и хранения грузов площадью 14 га, а также склад класса А площадью 82 тыс. кв. м. Однако в полную силу он так и не заработал, сейчас комплекс загружен примерно на 20%.