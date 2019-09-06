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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Самарское УФАС уличило ритуальные службы в нарушении закона о конкуренции

Администрация сельского поселения Верхняя Подстепновка, ООО «Спец Ритуал Сервис» и ООО «Спец Комбинат» признаны виновными в нарушении закона о защите конкуренции. Об этом сообщает самарское Управление Федеральной антимонопольной службы.

По информации антимонопольного органа, ранее администрация Верхней Подстепновки заключила с ритуальными компаниями два соглашения о сотрудничестве по содержанию кладбищ. Они должны были отвечать за погребение, благоустройство и содержание объектов.

При этом обе компании получили статус специализированных служб в сфере ритуальных услуг в нарушение требований закона о погребении. Кроме того, они были наделены полномочиями по благоустройству и содержанию общественных кладбищ в обход закона об общих принципах организации местного самоуправления, бюджетного кодекса РФ и закона о контрактной системе.

Благодаря этому обе компании получили преимущество перед конкурентами, считает самарское УФАС. По этим фактам были возбуждены дела. Впоследствии ООО «Спец Комбинат» было ликвидировано, и дело в отношении него прекращено. Антимонопольный орган также выдал администрации предписание об устранении нарушений. Аналогичное предписание получило ООО «Спец Ритуал Сервис». Нарушителям грозит административная ответственность.

Георгий Портнов


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