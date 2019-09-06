ФНС: онлайн-кассы применяет 45 тысяч налогоплательщиков Свердловской области

С 2016 года количество применяемой контрольно-кассовой техники (ККТ) в Свердловской области выросло с 44 тыс. до 97 тыс. единиц, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник отдела оперативного контроля УФНС по региону Виктор Бачурин. «С началом так называемой “третьей” волны внедрения онлайн-касс с 1 июля количество применяемой ККТ выросло на 8 тыс. единиц»,— добавил он. Таким образом, сейчас ККТ применяют около 45 тыс. налогоплательщиков региона. В последующие годы в ФНС ждут внедрения еще около 20-30 тыс. онлайн-касс.

С 1 июля 2019 года онлайн-кассы обязаны применять: ИП без наемных работников, торгующие через вендинговые автоматы; ИП без наемных работников на едином налоге на вмененный доход (ЕНВД) и патентной системе налогообложения (ПСН), которые занимаются розничной торговлей; организации без наемных работников на общей и упрощенной системе налогообложения в сфере общепита; организации и ИП на ЕНВД, а также ИП на ПСН с наемными работниками, оказывающие определенные услуги. Кроме того, теперь онлайн-кассу обязаны применять организации и ИП при продаже в салоне транспортного средства билетов на проезд. Им разрешено использовать «облачные кассы» — в таких случаях пользователи кассы могут ограничиться демонстрацией QR-кода на любом компьютерном устройстве без выдачи бумажного чека.

Господин Бачурин отметил, что от внедрения ККТ в этом году были освобождены индивидуальные предприниматели без сотрудников, в случае если они продают товар собственного производства или самостоятельно оказывают услуги. Для них реформа откладывается до 2021 года. Однако, не исключает господин Бачурин, она может их не коснуться: «Если по всей стране будет внедрен пилотный проект по выделению этой категории налогоплательщиков как самозанятых». Кроме того, до 1 июля 2021 года административная ответственность за неприменение ККТ не накладываются на сферы ЖКХ и общественного транспорта. «Это сделано, чтобы они могли определиться с моделью работы и видом касс»,— пояснил господин Бачурин.

Анна Лапина