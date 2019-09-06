Поколению Z приписали грехи молодости

Работодатели не видят «особенностей», зачастую приписываемых поколению Z,— к такому выводу пришли эксперты YounGo компании Kontakt InterSearch Russia по результатам опроса руководителей российских компаний. Так, неготовность брать на себя ответственность и принимать рискованные решения, креативность и многозадачность относятся к молодым людям в целом. Вместе с тем отмечается, что для работников в возрасте до 23 лет больше, чем для их коллег старше 30 лет, характерны ориентация на work-life balance, стремление к мгновенному успеху и гибкому графику.

Большинство руководителей российских компаний не считают своих подчиненных, относящихся к «цифровому» поколению Z, особенными по сравнению с их более взрослыми коллегами — к такому выводу пришли эксперты проекта YounGo компании Kontakt InterSearch Russia по результатам опроса руководителей российских компаний, в котором приняло участие 778 работодателей.

К поколению Z (или, как его еще называют, iGen) авторы опроса относят родившихся после 1995 года (хотя ряд исследователей сдвигают его границу на 2000 год).

Мифы о существенных отличиях поколения Z довольно распространены — ранее их, например, развенчивал Институт образования Высшей школы экономики, выяснивший, что большинство приписываемых таким работникам «особенностей» (в том числе многозадачность, прагматизм и склонность к простым удовольствиям, особая «цифровая» грамотность) таковыми не являются (см. “Ъ” от 4 марта).

Опрошенные работодатели также скептически относятся к исключительности приписываемых поколению Z качеств, полагая, что они свойственны всем молодым людям вне зависимости от поколения — в силу отсутствия опыта.

Это касается неготовности брать на себя ответственность (53% респондентов), принимать рискованные решения (51%), более высокого уровня креативности (55%) и многозадачности (51%). «Тем не менее в работе с новыми поколениями сотрудников, безусловно, необходимо учитывать направления, в которых молодые специалисты чувствуют себя наиболее органично, например, у них есть преимущества перед другими в таких сферах, как диджитал-коммуникация, маркетинг в социальных медиа, программирование и администрирование информационных систем»,— полагает руководитель проекта YounGo Анастасия Стасева.

Вместе с тем, по мнению руководителей, у поколения Z более ярко выражена ориентация на work-life balance (в частности, они не готовы работать в выходные и нерабочие часы) по сравнению с сотрудниками старше 30 лет — это отмечают 55% респондентов. Среди других качеств iGen работодатели отмечают стремление к мгновенному успеху (55%) и гибкому графику (54%), предпочтение вести деловое общение через мессенджеры и переписку (54%) и трудности удержания внимания (51%). Впрочем, респонденты не уверены в том, что и эти характеристики являются отличительной чертой поколения Z. «Многие вещи, по мнению работодателей, присущи молодым людям вне зависимости от принадлежности к поколению»,— отмечают авторы опроса.

Евгения Крючкова