«Одноклассники» запустили систему рекомендаций с региональными новостями

«Одноклассники» запустили систему рекомендаций для региональных и городских изданий, у которых есть группы в социальной сети. «Локальные новости будут появляться в ленте "Рекомендации" соцсети с высоким приоритетом для тех пользователей, кому интересны события их города или региона: как в общей ленте, так и с пометкой "Новости региона"»,— говорится в сообщении пресс-службы компании.

Система будет доступна официальным группам региональных российских СМИ, публикующим не менее 50 постов в сутки и имеющим не менее 10 тыс. подписчиков. Сейчас таких групп в «Одноклассниках» «порядка 150», уточняют в компании. Согласно тестам, охваты задействованных групп региональных медиа растут в среднем на 25%, а число их подписчиков — на 20%.