В жестких рамках

Запад давно начал борьбу с «тенью», и хотя до победы еще далеко, но поле зачищено капитально

В Великобритании полагают, что все люди, работающие сами на себя, являются индивидуальными предпринимателями. Они обязаны зарегистрироваться и получить статус self-employed. Их подоходный налог (income tax) не отличается от налогообложения других категорий граждан. Это значит, что минимальный доход британца, не облагаемый налогом, составляет до 10 тысяч фунтов стерлингов в год, а минимальная ставка налогообложения 20 процентов применяется, если доход составляет 10 000–41 865 фунтов в год. Базовая ставка 40 процентов применяется при доходе от 41 866 до 150 000 фунтов в год. Налог 42,5 процента взимается с доходов более 150 тысяч фунтов — по максимальной ставке.

В Великобритании существуют обязательные взносы социального страхования, которые составляют 12 процентов при доходе от 772 до 4000 фунтов в месяц. С прибыли от 8000 до 42 385 фунтов в год платят уже 9 процентов, а с прибыли более 42 385 фунтов стерлингов в год — 2 процента.

В США работающие на себя граждане страны платят так называемый self-employment tax, составляющий 15,3 процента прибыли. 12,4 процента поступлений от этого налога идут в социальные фонды, 2,9 процента — на медицинскую страховку.

В Германии самозанятые также платят обязательный для всех подоходный налог. Каждый немец должен зарегистрироваться в Finanzamt по месту жительства не более чем через четыре недели после начала самостоятельной рабочей деятельности. Юристы, врачи, нотариусы обязательно должны быть занесены в реестр профессиональной палаты, также они входят в профсоюз. Немецкий подоходный налог составляет от 15 до 42 процентов и формируется на базе поданной декларации Einkommensteuertarif. При расчете учитываются различные факторы, такие как, например, семейное положение. Сумма дохода, подлежащего налогообложению, уменьшается на сумму профессиональных расходов. Обязанность внесения страховых платежей в Германии лежит непосредственно на самозанятом человеке. Пенсионное страхование не обязательно для врачей, адвокатов, нотариусов и логопедов. Данные, представленные в декларации, тщательно проверяются налоговиками, которые анализируют движение денежных средств на банковском счете и производят сопоставление суммы с подтвержденными затратами.

Источник: kommersant.ru