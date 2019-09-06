За Радия Хабирова обидно

В арбитражном суде Башкирии 26 сентября начнется рассмотрение иска крупнейшей национальной организации республики — Всемирного курултая башкир (ВКБ) к редакции радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». В ВКБ требуют, чтобы редакция опровергла сведения, напрямую не касающиеся этой организации, а также выплатила 10 млн руб. «нематериального вреда». Претензии адресованы к перепечатке публикации политолога Дмитрия Михайличенко с его страницы в социальной сети Facebook. К самому господину Михайличенко в ВКБ при этом претензии не предъявляют. Юристы удивлены иску и считают, что шансов на его удовлетворение нет.

Всемирный курултай башкир подал в суд на редакцию радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». Крупнейшая башкирская общественная организация требует, чтобы арбитражный суд признал не соответствующими действительности и порочащими ее деловую репутацию фразы из публикации на сайте радиостанции, вышедшей 11 июля. «Эхо» в тот день перепечатало в рубрике «Блоги» мнение политолога Дмитрия Михайличенко с его страницы в социальной сети Facebook. В нем он нелицеприятно отзывается о нынешнем врио главы региона Радие Хабирове. «Все „хамитовские“ годы Хабиров пакостил прежнему главе республики, используя в том числе и национальные башкирские организации», отмечалось в сообщении. «Эхо» поставило эту фразу в заголовок своей рубрики и указало авторство текста господина Михайличенко.

Заголовок публикации ВКБ также потребовал признать порочащим и не соответствующим действительности. Также организация просит суд обязать редакцию опровергнуть эти сведения путем удаления с веб-сайта, уведомить аудиторию о недостоверности распространенных сведений и запретить их к дальнейшему распространению.

Наконец, в ВКБ рассчитывают получить с редакции 10 млн руб. компенсации нематериального вреда.

Примечательно, что название самого ВКБ в публикации «Эха» даже не упоминалось.

Дело передано в производство судьи Зухры Шагабутдиновой.

Дмитрий Михайличенко — политолог, который тесно сотрудничал с администрацией прежнего главы Башкирии Рустэма Хамитова. Политику Радия Хабирова он чаще критикует. Господин Михайличенко вчера заявил, что «давать комментарии „Коммерсанту“ не желает».

Председатель исполкома ВКБ Искандер Юлдашев комментировать исковые требования также отказался, заявив, что занят на совещании. Он не пояснил, есть ли у организации претензии к самому политологу.

Шеф-редактор уфимского «Эха Москвы» Руслан Валиев заявил, что с исковыми требованиями в редакции не согласны, и «продолжат приглашать Дмитрия Михайличенко в студию и публиковать его посты».

Партнер юридической компании INTELLECT Анастасия Махнева полагает, что иск должен быть отклонен судом, так как в оспариваемом фрагменте публикации, да и в целом в ней истец — ВКБ не упоминается. Иск о защите деловой репутации «может быть удовлетворен, только если порочащие и недостоверные сведения являются сведениями об истце», отмечает эксперт. Сумму запрошенной компенсации она считает завышенной и отмечает, что «такие компенсации российские суды не назначают в принципе». «Чтобы просить компенсацию хотя бы размером в тысячу рублей, надо доказать, что у истца есть определенный уровень деловой репутации, указать, в чем конкретно выразился причиненный вред, а также доказать причинно-следственную связь между публикацией и наступившим вредом»,— отмечает госпожа Махнева.

Адвокат консалтинговой группы «ЮКТ» Олег Никуленко считает, что исковые требования выглядят «сомнительно». «У истца возникнут проблемы с доказыванием факта распространения сведений, порочащих его деловую репутацию, так как в публикации он не упоминается. В связи с этим, невозможно доказать, что в статье речь шла именно о нем, и что именно его деловой репутации был причинен вред»,— отмечает юрист. Он также полагает, что «заявленные требования не подпадают под категорию споров о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», «следовательно, данный иск не может быть рассмотрен арбитражным судом, а относится к подсудности судов общей юрисдикции».

Исковое требование «компенсировать нематериальный вред в размере 10 млн руб.» не основано на законе, обращает внимание господин Никуленко: статья 152 Гражданского кодекса «Защита чести, достоинства и деловой репутации» не содержит такого способа защиты деловой репутации. «Это фантазии авторов иска, и связаны они с тем, что некоммерческая организация не может заявить требование о возмещении убытков, причиненных в результате распространения сведений, порочащих деловую репутацию. Кроме того, возникшие убытки необходимо доказать документально, а с этим всегда проблемы в таких спорах»,— заключил собеседник.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам национальной юридической службы «Амулекс» Юлия Галуева обращает внимание на то, что «закон прямо указывает, что при защите деловой репутации юридического лица положения о компенсации морального вреда не применяются». «Интересно, каким образом истец будет обосновывать размер нематериального вреда и основания для его взыскания»,— недоумевает госпожа Галуева.

Наталья Павлова