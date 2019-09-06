Не дают расстроиться

У компании «Олимпик парк» предпринимателя Ильдара Хуснутдинова возникли сложности с согласованием проектов планировки и межевания территории на спуске от остановки Трамплин к реке Уфе. Проект, предусматривающий существенное уплотнение застройки городского леса, в том числе строительство трех многоэтажных объектов, вызвал претензии у руководства муниципальной горнолыжной школы. В школе считают, что реализация планов господина Хуснутдинова грозит сохранению горнолыжных трасс. В мэрии таких рисков не видят и, в свою очередь, предприняли попытку сменить директора школы. Ильдар Хуснутдинов заявил о готовности доработать проект, а позицию оппонентов объясняет частью плана по захвату территории.

Проект планировки территории городского леса площадью 65 га на спуске от улицы Менделеева к берегу реки Уфы, разработанный МУП «Архитектурно-планировочное бюро» по заказу компании «Олимпик парк» Ильдара Хуснутдинова, вызвал общественный резонанс. Его предварительно одобрили главный архитектор Уфы Олег Байдин, директор спортшколы олимпийского резерва №33 (прыжки с трамплина) Ильдар Гарифуллин и компании, аффилированные с господином Хуснутдиновым, у которых есть объекты на этой территории. Против выступило руководство муниципальной спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту, соседствующей с «Олимпик парком».

26 августа, по данным „Ъ“, директор школы Валерий Матвеев уведомил руководство «Олимпик парка» о том, что не подпишет «бегунок» согласования проекта. Он не согласен с планами «Олимпик парка» построить на месте детской горнолыжной трассы семиэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс, так как это «полностью парализует тренировочный процесс и работу спортшколы». Другим четырем горнолыжным трассам грозит исключение из всероссийского реестра спортивных объектов, так как у их подножья запланировано строительство дороги, отмечает он. Это «приведет к сокращению или полному отсутствию зон выката», пре-

дусмотренных ГОСТом. В 12 м от входа в спортшколу инвестор запланировал строительство колеса обозрения, что, как отмечает господин Матвеев в письме к руководителям «Олимпик парка», «не отвечает никаким нормам безопасности». У подножия горы, рядом с берегом реки, проектом предусмотрено строительство девяти банкетных домиков. Это «создаст непреодолимые препятствия при обслуживании горнолыжных трасс снегоуплотнительной техникой и может привести к авариям техногенного характера», считает глава спортшколы.

«Олимпик парк» получил разрешение мэрии на разработку проектов планировки и межевания в мае 2018 года. По информации „Ъ“, кроме банкетных домиков, колеса обозрения и семиэтажного спортцентра в планах компании — строительство еще пятиэтажного центра современной и восточной медицины между рестораном «Лидо» и трамплином, семиэтажного пристроя к существующей гостинице «Лидо», четырехэтажного здания с крытым бассейном и дайвинг-центром на месте двухэтажного нынешнего комплекса восточных искусств. А кроме того, — паркинга для туристических автобусов.

Проект предусматривает сохранение горнолыжных трасс, веревочного парка и ресторана «Лидо». Кроме них на территории должны появиться трассы для саней и скутеров и аттракцион «Американские горки».

Стоимость проекта не уточняется.

Валерий Матвеев находится на больничном, сообщили вчера в спортшколе. При этом, по словам его заместителя Оксаны Бирюковой, накануне начальник управления физической культуры и спорта мэрии Сергей Степанов представил коллективу нового руководителя — Андрея Кривошеева. Он будет возглавлять школу в статусе и. о., но коллектив предупредили, что он так и останется директором.

Сам Валерий Матвеев поздно вечером заявил „Ъ“, что увольняться не намерен. «Оснований нет, а мой контракт заканчивается в конце 2020 года»,— сказал он.

В отношении ООО «Олимпик парк» в 2017 году по инициативе ИФНС №2 вводилась процедура банкротства, которая была прекращена в 2018 году после выкупа задолженности (около 5 млн руб.) структурами, близкими к владельцу компании. В начале августа ИФНС №2 снова подала на банкротство предприятия, оценив требования в 2,4 млн руб. Главный актив «Олимпик парка» — недвижимость, в том числе здание гостиницы «Лидо».

Ильдар Хуснутдинов и его представители на первом этапе банкротства заявляли, что считают претензии налоговиков следствием попытки захвата бизнеса. В стадии банкротства находится и вторая компания предпринимателя, которой принадлежит право аренды участка под горнолыжным парком и три горнолыжных подъемника, — ООО «Лидо спорт». В 2015 году, на пике конфликта с городскими властями, компания перевела регистрацию в Алтайский край. Инициатором банкротства «Лидо спорт» было МУП «Служба заказчика и технического надзора Уфы», требования которого оценивались в 4,48 млн руб.

В июле в банкротное дело «Лидо спорта» вступил известный уфимский предприниматель Василий Мартынов — сын бывшего зам-

главы башкирского управления ФСКН Виталия Мартынова. Господин Мартынов-младший известен участием в ряде резонансных банкротных дел. В ходе банкротства «Лидо спорта» он выкупил долг компании перед налоговиками в размере 100 тыс. руб. и вошел в реестр кредиторов.

Примечательно, что в апреле господин Мартынов жаловался на планы «Олимпик парка» депутату Госдумы Светлане Журовой. Он заявил в письме, что структуры Ильдара Хуснутдинова «активизировали процесс вытеснения спортивной школы с территории горнолыжного комплекса».

Вчера Василий Мартынов заявил „Ъ“, что предложенные «Олимпик парком» проекты планировки и межевания направлены на то, чтобы заработать «на девелопменте, не заботясь об интересах молодых спортсменов». Он уверен, что под видом туркомплекса на территории городского леса будет построен бизнес-центр. Факт выкупа задолженности «Лидо спорта» перед ФНС господин Мартынов объяснил тем, что хочет «попытаться вытащить из конкурсной массы канатные дороги, которые необходимы для занятий» (сын предпринимателя учится в этой спортшколе).

Ильдар Хуснутдинов, в свою очередь, заявил о готовности скорректировать проект планировки. «Мы убрали из него практически все объекты, которые вызывали претензии школы. Но что касается дороги под четырьмя склонами — это дорога мэрии, мы к ней отношения не имеем. Детский склон действительно подпадает под застройку, но я готов построить новый, круглогодичный склон, где смогут заниматься дети»,— сказал он.

Господин Хуснутдинов, в свою очередь, убежден, что действия Василия Мартынова являются частью давнишнего плана по захвату объектов «Олимпик парка» и «Лидо спорт». «Они были еще при прежнем вице-мэре по строительству Александре Филиппове»,— отметил он.

В мэрии поторопились успокоить общественность тем, что проект планировки не разработан, а еще только «разрабатывается», а вопрос закрытия горнолыжных трасс и спортшколы не стоит. На запрос „Ъ“ о том, на каком этапе находится согласование уже разработанного проекта, в мэрии вчера не ответили.

Булат Баширов