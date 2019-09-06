Посты, плакаты и сарафанное радио

Кровь5



9 сентября выходит спецвыпуск бюллетеня Кровь5 «Совпадение». Там опубликована третья часть исследования «Мое я» — о том, кто и как пришел к идее стать донором костного мозга. В первой части речь шла о мотивации потенциальных доноров, во второй — об их характере и мировоззрении. Исследование проведено на средства президентского гранта. С апреля по май в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Перми, Волгограде, Иркутске и Тюмени потенциальные доноры Приволжского РДКМ давали интервью сотрудникам Кровь5.

В нашей работе «Мое я. Откровение» мы хотим рассказать, как люди узнают о том, что могут стать донорами костного мозга. Речь пойдет не об источниках информации, а о способах включения в тему донорства, путях, которые привели в регистр добровольцев. 1. Я узнал, потому что я медик. Многие узнали о донорстве костного мозга благодаря медицинскому образованию или работе в сфере здравоохранения. Собеседники рассказывали, что впервые услышали о заболеваниях крови и трансплантации костного мозга во время университетских лекций или уже на практике. Когда эти добровольцы пришли на донорскую акцию, они уже были готовы к тому, что их ждет. 2. Я узнал, потому что я донор крови. Большинство информантов однажды или несколько раз были донорами крови. Чаще всего вступить в регистр этим людям предлагали на станции переливания крови — или же они увидели сообщения о регистре в донорских интернет-сообществах, пабликах и чатах. 3. Я узнал, потому что интересуюсь благотворительностью. 70% опрошенных интересуются благотворительностью, и именно этот интерес помог некоторым из них стать потенциальными донорами костного мозга. Для этих добровольцев вступление в регистр — продолжение темы благотворительности, еще один способ помочь. 4. Я узнал, потому что прочитал в СМИ. Заметки в газетах и на сайтах, телесюжеты, посты блогеров, знакомых — еще один источник знания о донорстве костного мозга. Часто у информантов не было опыта альтруистического поведения, поэтому важную роль здесь сыграло доверие к источнику информации, который смог заинтересовать этой темой. 5. Я узнал, потому что услышал на лекции. Еще одна возможность — лекции, которые устраивают рекрутеры на предприятиях и в университетах. Например, Русфонд не так давно организовал совместно с «Росатомом» крупную акцию по привлечению доноров, по итогам которой более 300 сотрудников вступили в Приволжский регистр. 6. Я узнал, потому что мне рассказали. Опрос «Я, донор» показал, что каждый десятый человек, вступивший в регистр, узнал о донорстве от своих друзей, знакомых или родственников. В этом случае большую роль играет сарафанное радио, чаще всего речь идет о самых близких людях. 7. Я узнал, потому что увидел плакат. Добровольцы рассказывали, что впервые столкнулись с информацией о донорстве, увидев плакат или листовку регистра в своем городе. Интересно, что некоторые, увидев привлекательную рекламу, без раздумий участвовали в акции, а что такое регистр, выясняли уже потом — после сдачи крови на типирование.

Мария Дармина, руководитель исследовательского отдела Русфонда, Мария Кочкина, Кровь5