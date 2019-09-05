Минэкономики ответило Мутко на критику из-за невыплаты компенсаций пострадавшим от паводка

Вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий комиссию по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, раскритиковал Минэкономики и главу ведомства Максима Орешкина. Господин Мутко утверждает, что ни один из пострадавших от паводка предпринимателей до сих пор не получил компенсации. Минэкономики в ответ заявило, что приложило немало усилий, чтобы как можно скорее добиться выделения 500 млн руб. на поддержку пострадавших. Министерство при этом отметило, что участие Виталия Мутко в этом вопросе «было минимальным».

Вице-премьер выразил свое недовольство сегодня, 5 сентября, на заседании правкомиссии по ликвидации последствий паводков. Господин Мутко заявил, что Минэкономики «не работает эффективно». Он пояснил, что правительство оперативно выделило 500 млн руб. на выплату компенсаций предпринимателям, но со стороны министерства соответствующих решений не было.

«Я вчера позвонил Максиму Орешкину, об этом сказал, сказал, что он должен остаться на ВЭФ (Восточном экономическом форуме), так как глава государства приезжает. Он сел и уехал. Понимаете? Ни копейки предприниматели в подтопленных регионах еще не получили»,— возмутился Виталий Мутко (цитата по ТАСС).

Минэкономики с критикой вице-премьера не согласилось. Ведомство заявило, что его представители совместно с правительством Иркутской области, Фондом поддержки моногородов и корпорацией малого и среднего предпринимательства (МСП) выезжали в затопленные из-за наводнения районы. В реестр пострадавших включили 347 субъектов МСП, а предпринимателям из городов Нижнеудинск и Тулун «подробно разъяснили механизм компенсации».

«Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн руб. на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок. Основную поддержку в этом вопросе оказали Силуанов (глава Минфина Антон Силуанов.— “Ъ”) и Чуйченко (вице-премьер — руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.— “Ъ”). К сожалению, участие Мутко в этом вопросе было минимальным. Теперь важно довести эти деньги до людей справедливым образом»,— говорится в комментарии министерства, который приводит РБК.

В Минэкономики пояснили, что федеральные власти готовят соглашение с Иркутской областью о передаче региону необходимых ассигнований. Областное правительство вместе с администрациями Нижнеудинска и Тулуна должны «в кратчайшие сроки» подготовить список нужных нормативных актов, чтобы начать выплаты. В министерстве подчеркнули, что уже обратили внимание областного правительства и администраций обоих городов, что нужно «ускориться».

Этим летом в Иркутской области прошли две волны паводка. Погибли 25 человек, в зоне подтопления оказались более 17 тыс. домов. Наибольший ущерб нанесен Нижнеудинску и Тулуну. Суммарный ущерб от стихии составил около 35 млрд руб. Президент РФ Владимир Путин уже трижды посещал Тулун за два месяца. В июле глава государства назвал работу по ликвидации последствий ЧС неудовлетворительной.

Как можно было минимизировать последствия наводнений, читайте в публикации “Ъ” «Идеальное наводнение».