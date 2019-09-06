«Светофор» засветится в Прибалтике

Не сумев начать экспансию в Москве, красноярская сеть продуктовых дискаунтеров «Светофор» переключилась на европейские рынки. Открыв первый магазин в Германии и два в Румынии, розничная компания намерена развивать свои магазины в Литве. Но эксперты сомневаются, что ритейлер сможет завоевать доверие потребителей из Прибалтики, не пересмотрев бизнес-модель и не улучшив качество ассортимента.

Находящаяся в Белоруссии рекрутинговая компания HR Business Alliance разместила объявление о поиске специалистов для подбора в городах Литвы помещений под магазины, которые намерены развивать в этой прибалтийской стране владельцы розничной сети «Светофор». Ритейлер в течение недели не смог подготовить комментарий для “Ъ”. Также поступили в HR Business Alliance.

Основанная в Красноярске сеть «Светофор» — формат жесткого дискаунтера, который может позволить себе продавать товары на 20–30% дешевле конкурентов. Сети удается это сделать за счет продажи продуктов брендов категории C в низкой ценовой категории, добавляет консультант Jos De Vries The Retail Company Ирина Болотова. «Магазины "Светофор" напоминают обычные складские помещения с минимальным ремонтом и не самым лучшим оборудованием»,— добавляет она.

Сеть «Светофор» управляется основанной в 2009 году ГК «Торгсервис». Основной владелец группы — семья Шнайдер, владеющая в общей сложности 92,5% в ООО «Торгсервис 124», еще 4,5% принадлежит Валерию Яковлеву и 3% — Андрею Вейкулайнену. В 2018 году сеть с выручкой 72 млрд руб. без учета НДС заняла 26-е место в топ-100 от «Infoline-Аналитики». По состоянию на конец прошлого года под управлением компании находилось 885 магазинов.

В странах Евросоюза ритейлер работает под брендом Mere: сейчас один такой магазин работает в Германии, еще два — в Румынии. Кроме того, на сайте компании анонсированы планы открыть как минимум 105 торговых точек в Польше и запуститься в Азербайджане. Не исключено, что в Литву компания выйдет с сетью Mere.

Литва — это одна из небогатых стран Прибалтики, и не исключено, что владельцы «Светофора» рассчитывают на большое количество покупателей, готовых покупать дешевые продукты малоизвестных брендов, считает Ирина Болотова. По прогнозам сервиса Statista, по итогам 2019 года объем продовольственного рынка достигнет $2,935 млрд, что на 2,1% больше, чем в 2018 году. Впрочем, традиционно негативное отношение к российским ритейлерам в Прибалтике вряд ли поспособствует экспансии, несмотря на использование отдельного бренда Mere, предостерегает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Он констатирует, что открытие в начале 2019 года магазина Mere в Берлине вызвало серьезный интерес со стороны потребителей. «Но проект явно не готов к тиражированию»,— считает эксперт.

Кроме зарубежных рынков, «Светофор» по-прежнему рассчитывает на экспансию в Москве и Подмосковье, сообщили “Ъ” сразу несколько консультантов на рынке недвижимости.

Еще в ноябре 2017 года сеть анонсировала свои планы об открытии в столице и области до 100 магазинов. Но, по данным на сайте сети, сейчас в Москве работает только один «Светофор» и еще одиннадцать — в Подмосковье. Один из собеседников “Ъ” объясняет случившуюся заминку тем, что «Светофор» пытается найти площади по низким по московским меркам ставкам: так, сеть готова снимать торговые помещения в Москве за 500 руб. за 1 кв. м в месяц, в Подмосковье — за 350 руб. за 1 кв. м. По данным CBRE, это нижняя граница устоявшегося коридора арендных ставок для помещения под гипермаркеты.

Сроки окупаемости объектов «Светофора» составляют в среднем до полутора лет, инвестиции в открытие каждой точки — максимум 3–4 млн руб., говорит господин Бурмистров. Для сравнения: сопоставимый по размерам магазин «Пятерочки» или «Магнита» стоит в пять раз дороже и окупается за четыре года. Директор направления стрит-ритейла Knight Frank Виктория Камлюк поясняет, что с текущей бизнес-моделью жесткого дискаунтера у компании мало шансов в Москве.

Никита Щуренков