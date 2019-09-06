Accent Capital забрался на SkyLight

Экс-владелец продуктовой сети «Копейка» Александр Самонов покупает площади в бизнес-центре SkyLight. Объект войдет в инвестиционный фонд его нынешней компании Accent Capital. Фонд будет создан для частных инвесторов, но участники рынка называют такой формат не лучшим: арендаторы могут разорвать контракты, и продать свои паи вкладчикам в таком случае будет крайне сложно.

Инвестиционная компания Accent Capital Александра Самонова запускает новое направление и создает фонды для частных вложений в логистическую, торговую и офисную недвижимость, сообщили в компании. Сейчас Accent Capital обсуждает покупку трех торговых центров. В компании не называют конкретных объектов, поскольку они находятся в стадии due diligence, но уточняют, что торговые центры находятся в центре, на юго-востоке и северо-востоке Москвы. В их покупку компания намерена привлечь 1-3 млрд руб. на два-пять лет, в зависимости от объекта и типа финансирования сделки.

25,7 тыс. руб. за 1 кв. м составила средняя арендная ставка на офисы класса A в первом полугодии 2019 года в Москве, по данным Knight Frank

Руководитель департамента рынков недвижимости Accent Capital Дмитрий Хлебников объясняет привлекательность фондов для частных инвесторов тем, что купить объекты институционального качества за счет собственных средств могут немногие инвесторы. А фонд не только обеспечивает такую возможность, но и предлагает достаточно высокую доходность —текущая 8–10% годовых, доходность к погашению 12–14% без привлечения долга и от 17% с привлечением долга. Кроме того, приобретение недвижимости через фонд избавляет инвестора необходимости управления объектом, оптимизации потока арендаторов, безопасности, взаимодействия с фискальными органами, перечисляет господин Хлебников. По его словам, основным отличием фонда будет то, что компания сначала самостоятельно приобретает объекты, а потом предлагает инвесторам паи. Предполагается, что в инвестфондах будет 10–20% собственного капитала, нижняя граница привлекаемых средств составит около 10 млн. руб.

Директор практики по сопровождению сделок в области недвижимости PwC в России Саян Цыренов считает, что сама идея коллективных инвестиций очень правильная и перспективная на российском рынке. При этом он отмечает, что фонды Accent Capital будут ориентированы на крупных частных и институциональных инвесторов, которым может быть интересна роль пассивного инвестора.

По данным собеседников “Ъ”, для фонда коммерческой недвижимости Александр Самонов обсуждает покупку пяти этажей общей площадью около 5 тыс. кв. м в башне SkyLight на севере Москвы у станции метро «Аэропорт».

В комплекс входят два рядом стоящих здания, одно из которых полностью занимает Mail.Ru Group. В самой Accent Capital не подтверждают эту информацию.

Руководитель отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова называет инвестиции в SkyLight привлекательными: у объекта будет сравнительно небольшой формат, что обеспечит ликвидность и облегчит заложенную в стратегии фонда возможность выхода через пять лет.

Компания Accent Capital создана Александром Самоновым, основателем и бывшим совладельцем продуктовой сети «Копейка», перешедшей под контроль X5 Retail Group. Accent Capital в качестве своего инвестиционного опыта указывает бизнес-центр «Дельта плаза», торговый комплекс «Вива!» (по словам собеседников “Ъ”, торгцентр за долги получила структура Сбербанка) и три складских комплекса

Собеседник “Ъ” в одном из инвестфондов говорит, что сейчас привлечение частных инвесторов становится все более популярным: например, похожие инструменты предлагает созданная предпринимателем Оскаром Хартманном компания Aktivo.

Но несмотря на заявленную высокую доходность, инвестиции в недвижимость все же проигрывают депозитам. Так, если якорный арендатор разорвет договор с собственником помещений, то вкладчики фонда могут несколько месяцев получать нулевую доходность, а продать свои паи им будет крайне сложно.

Елизавета Макарова