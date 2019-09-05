«Почта России» откроет маркетплейс с японскими товарами в ноябре

«Почта России» и японская компания Itsumo заключили соглашение о создании торговой площадки, продающей подарки из Японии, говорится в сообщении российского почтового оператора. Меморандум о взаимодействии, предполагающий создание маркетплейса был заключен в рамках Восточный экономический форум (ВЭФ).

«Российская компания намерена запустить магазин уже в ноябре 2019 года»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»). Согласно подписанному меморандуму «Почта России» будет рекламировать и продвигать японские товары, организовывать доставку заказов, отправленных из Японии международной почтой. Компания Itsumo будет предоставлять всю информацию о продуктах в маркетплейсе, а также о рекламных и маркетинговых материалах. Японская сторона также берет на себя формирование заказов и отправку товаров в Россию.

По словам гендиректора «Почты России» Николая Подгузова, в сфере электронной торговли более высоким спросом у российских покупателей пользуется продукция из Японии. «В рамках сотрудничества с коллегами из Itsumo мы планируем качественно и своевременно удовлетворить этот спрос»,— приводятся в сообщении слова господина Подгузова. Представительный директор корпорации Itsumo Мамору Сакамото заявил, что Россия — большая страна с «огромным перспективным рынком».

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Компания Itsumo с 2007 года является экспертом в области электронной коммерции, помогает продвигать японские товары. В июле 2018 года компания была сертифицирована, как первый партнер Amazon в Японии. Сейчас она обеспечивает полную поддержку сайта Amazon и предоставляет свои услуги в Европе, Азии и США.