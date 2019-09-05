Самая дорогая квартира в Сочи стоит 530 млн рублей

На рынке элитного жилья в Сочи сегодня продается 30 объектов недвижимости стоимостью выше 100 млн руб. Цена самой дорогой квартиры составляет 530 млн руб., сообщили в АН «Мандарин». До пляжа от нее всего 200 м, а на этаже расположено только две квартиры.

По цене от 100 млн руб. можно приобрести четырехкомнатную квартиру площадью 370 кв. м с панорамным виде на море в центре Сочи. Самая большая квартира, продающаяся в готовых домах курортной столицы, имеет площадь 540 кв м. Минимальная площадь, которую можно получить, имея бюджет в 100 млн руб, составляет 114 кв. м.

Средняя площадь элитного жилья в Сочи с ценником выше 100 млн руб. составляет 296 кв. м. Средняя цена за кв. м составляет около 795 тыс. руб. Количество комнат в таких элитных квартирах варьируется от четырех до одиннадцати комнат.

Дмитрий Михеенко