Скворцова рассчитывает на скорое повышение возраста продажи алкоголя

Минздрав рассчитывает, что закон, повышающий возраст продажи алкоголя до 21 года, будет принят в течение текущего года, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Закон разработан, мы очень надеемся, если это сейчас активно будет идти, то в ближайшее время его рассмотрят и примут. Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято»,— рассказала госпожа Скворцова в интервью «РИА Новости».

Ссылаясь на соцопросы, она отметила, что 70% россиян поддерживают повышение минимального возраста продажи алкоголя. По ее словам, законопроект поддерживают «Общероссийский народный фронт», регионы, депутаты Госдумы и члены Совета федерации.

По словам Вероники Скворцовой, «самый активный период формирования органов, систем, еще продолжающийся рост при повышенных нагрузках — и стрессовых, и психологических» начинается с 14 лет и продолжается до 20 с небольшим лет. «Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде прежде всего молодых людей»,— объяснила министр.

Напомним, разработчиком проекта закона выступил Минздрав. В пояснительной записке говорится, что подобный запрет уже ввели многие страны. В случае принятия законопроекта новые правила вступят в силу с января 2020 года.

Инициативу уже поддержали Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба. 3975133 Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова говорила, что повышение возраста продажи алкоголя может стать одной из мер по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции.

Законопроект не поддержало Минэкономики. В министерстве не нашли «научных обоснований» для установки порога на таком уровне. Там также посчитали, что принятие законопроекта приведет к усложнению работы ритейлеров, поскольку кассирам придется тратить время на определение крепости продаваемого алкоголя. Также инициатива не нашла поддержки в Минфине.

Подробнее о том, почему Минэкономики не готово увеличивать порог продаж,— в материале “Ъ” «Алкоголь не стареет».