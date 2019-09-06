Невеликие британцы

Сегодня в Глазго состоится матч пятого тура в отборочной группе I чемпионата Европы между сборными Шотландии и России. Для россиян с точки зрения перспектив выхода в финальную часть он представляется одним из самых важных. Победа значительно приблизит их к решению этой задачи, а поражение заметно усложнит ее.

Из двух ближайших матчей с участием сборной России в отборочной группе I труднее прогнозировать исход сегодняшнего, против шотландцев. Про казахстанскую команду, с которой российским футболистам предстоит играть в понедельник в Калининграде, конечно, тоже не стоит забывать. Однако с ней подопечные Станислава Черчесова, по крайней мере, уже встречались в конце марта, забив в Нур-Султане четыре безответных гола. А вот со сборной Шотландии россияне не имели дел очень давно. В последний раз они встречались с ней без малого четверть века назад, еще в отборочном цикле к чемпионату Европы 1996 года. Тогда дважды была зафиксирована ничья.

Если судить исключительно по результатам четырех туров, то поводов, чтобы опасаться шотландцев, нет.

Очков они имеют шесть, столько же, сколько сборная Казахстана, которой на старте группового этапа шотландская команда безнадежно уступила на выезде со счетом 0:3. Затем последовали две победы над сан-маринцами и киприотами, пропустившими решающий гол на 89-й минуте, и еще одно крупное поражение, от Бельгии. В общем, никак не скажешь, что сборная Шотландии явно претендует на второе место в группе. (Первое, скорее всего, гарантировано бельгийцам.) Хотя и обратное после четырех туров пока тоже утверждать нельзя.

Нынешнюю сборную Шотландии лишь в этом году возглавил Стив Кларк — специалист с не самой выдающейся тренерской биографией, хотя и успевший восемь лет назад поработать первым помощником Кенни Далглиша в «Ливерпуле». А главной ее звездой является защитник все того же «Ливерпуля» Эндрю Робертсон. Топ-клубы представляет также полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминэй, который находится в хорошей форме, все четыре последних матча своей команды в чемпионате Англии начинал в основном составе и дважды был заменен лишь в самом конце. Однако по трансферной стоимости, если исходить из данных Transfermarkt, вслед за Робертсоном (€60 млн) идет невысокий (163 см) левый полузащитник «Борнмута» Райан Фрейзер (€30 млн).

В общем счете из 24 футболистов, попавших в шотландскую заявку на два ближайших матча со сборными России и Бельгии, девять человек играют в английской премьер-лиге, по семь — в чемпионате Шотландии и низших английских дивизионах. Еще один игрок, нападающий Джонни Расселл, который в нынешнем отборочном цикле выходил как в основном составе, так и на замену, представляет «Спортинг Канзас-Сити», выступающий в американской MLS.

В целом по своему уровню нынешняя шотландская команда примерно соответствуют сборной Кипра.

Однако у киприотов, к которым россиянам предстоит отправиться в гости в середине октября, нет таких горячих своих болельщиков, как те, которые наверняка соберутся на 52-тысячной арене Hampden Park. «Завтра будет не рядовая игра, не каждый день играем против шотландцев, мы прекрасно понимаем, кто наш соперник, и внимательно смотрим на турнирную таблицу. Завтра, можно сказать так, будет игра за шесть очков»,— сказал на пресс-конференции накануне матча Станислав Черчесов и добавил, что ему не хочется заниматься математикой. Но чтобы этого не пришлось делать во втором круге отборочного турнира, шотландцев желательно побеждать сейчас.

Положение в группе I после четвертого тура В Н П М О 1. Бельгия 4 0 0 11:1 12 2. Россия 3 0 1 15:3 9 3. Казахстан 2 0 2 7:7 6 4. Шотландия 2 0 2 4:7 6 5. Кипр 1 0 3 6:5 3 6. Сан-Марино 0 0 4 0:20 0 В ближайших матчах встречаются: 6 сентября — Кипр—Казахстан, Сан-Марино—Бельгия, Шотландия—Россия; 9 сентября — Россия—Казахстан, Сан-Марино—Кипр, Шотландия—Бельгия.

Евгений Федяков