Дерипаска назвал ЦБ и судебную систему обузой для экономики России

Экономический рост России тормозят судебная система и отсутствие независимой банковской системы, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. По мнению бизнесмена, превращение Центробанка в «мегарегулятора» не оправдало себя, а профессионализм российских судей вызывает у него беспокойство.

«Есть Центральный банк и его филиалы, если мы говорим о банках с государственным участием <…> Независимые (банки.— “Ъ”) почему-то решили уничтожить»,— сказал господин Дерипаска в рамках сессии ВЭФа «Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России?» (цитата по Forbes).

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За шесть лет не произошло экономического роста, который бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов и премьер-министр Дмитрий Медведев называли задачей ЦБ, наделяя его полномочиями мегарегулятора, напомнил господин Дерипаска. Он выступил за реформу кредитно-денежной политики и структуры финансового рынка. Наблюдать за конкурентоспособностью банковского рынка могла бы Федеральная антимонопольная служба, предположил Олег Дерипаска.

Бизнесмен добавил, что регулятор «консолидировал отрасль», из-за чего произошел рост процентных ставок. «Если в мире плата за передачу денег составляет 1–1,25%, то у нас — 6–6,5% при базовой ставке достаточно завышенной»,— добавил он.

По мнению господина Дерипаски, улучшение состояния экономики и инвестиционного климата также невозможно без качественной судебной системы. «Нас не выборы в Московскую думу должны интересовать, нас должно интересовать, как и кто разбирает споры»,— сказал олигарх, подчеркнув, что в судах общей юрисдикции и арбитражах доля оправдательных приговоров находится на уровне 2%.

Единственный способ обеспечить экономический рост России — инвестиции, а новые возможности можно найти в низкоуглеродной энергетике, считает Олег Дерипаска. Он считает правильными развитие Сибири по примеру Дальнего Востока и приватизацию маленьких компаний в энергетическом секторе.