В Казани потребовали проездной для школьников в общественном транспорте

Петиция с требованием ввести для школьников проездной в общественном транспорте Казани появилась на портале Change.org. Автор обращения Евгения Вотинцева требует сделать 50%-ю скидку.

По ее словам, в данный момент школьникам, которые нигде не работают, приходится оплачивать полную стоимость проезда. Для них не предусмотрено скидок. Самый дешевый проездной стоит 1,3 тыс. руб. Родителям школьников и без этого приходится платить за кружки, покупать на свои деньги учебники и канцтовары. Кроме того, растет стоимость обеда в школьных столовых.

При этом в других городах России школьные проездные есть. Такое отношение к школьникам в Казани автор считает «несправедливым».

Ранее сообщалось, что власти Татарстана отказались вводить льготный студенческий проездной билет.

"Ъ-Казань"