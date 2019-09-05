В Санкт-Петербурге прошел региональный этап всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России — 2019» Второй год подряд в конкурсе лидируют сотрудники компании «Петербургское такси 068».

20 августа в Петербурге лучшие водители города и области состязались на конкурсе профессионального мастерства. В номинации «Лучший водитель такси Санкт-Петербурга» первое место занял Павел Ильин, «Лучший водитель такси Ленинградской области» — Алексей Стебо.

Всероссийский конкурс «Лучший водитель такси в России» организован Общественным советом по развитию такси в регионах России и проходит уже во второй раз. В прошлом году водитель «Петербургского такси 068» Андрей Черных стал победителем сначала регионального, а затем федерального этапа конкурса.

Конкурс традиционно состоит из теоретических этапов, на которых проверяется знание правил безопасного дорожного движения и оказания первой помощи, устройства автомобиля, законодательства в области организации перевозок и даже истории родного региона. Практический этап включает в себя испытания на скоростное маневрирование и на плавность вождения.

Победители соревнований Павел Ильин и Алексей Стебо — профессиональные таксисты. «Петербургское такси 068», в котором они работают — это классический таксопарк полного цикла, где предъявляются самые строгие требования к квалификации персонала.

Следующий этап конкурса, на котором Павел и Алексей представят Санкт-Петербург и Ленинградскую область, пройдет 26 октября в Сочи на трассе Формулы-1.