Семья Мартыновых из Сочи получит жилье из муниципального фонда

Мэр Сочи Анатолий Пахомов распорядился предоставить муниципальное жилье семье Мартыновых, выселенной из пансионата «Нептун», сообщила пресс-служба администрации города-курорта. Андрей Мартынов проходит лечение по поводу онкологического заболевания и не может работать, у семьи нет жилья, так как Мартыновы стали жертвами обмана при покупке участка в Имеретинской низменности.

«Мы приступили к решению вопроса обеспечения жильем Андрея Мартынова, самостоятельно из сложившейся ситуации ему не выбраться. Нам понадобится несколько дней, чтобы решить все по закону, однако уже сегодня у Мартынова есть крыша над головой», - приводит пресс-служба слова вице-мэра Сочи Марины Бралюк. Как ранее писал Ъ, Андрей и Наталья Мартыновы оказалась последними жильцами муниципального маневренного фонда – пансионата «Нептун», в котором жили «олимпийские» переселенцы, то есть семьи, которые по разным причинам не смогли получить компенсации за изымаемую к Олимпиаде недвижимость. Семья Мартыновых приобрела участок в Адлере, однако не смогла оформить сделку, в итоге осталась без жилья. Во вторник судебные приставы выселили Мартыновых из помещения пансионата.

Анна Перова, Краснодар