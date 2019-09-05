Депутаты заксобрания предложили разработать закон о регулировании рынка такси

Сегодня на заседании круглого стола «Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Пермского края» несколько депутатов заксобрания предложили разработать региональный закон о регулировании рынка такси, не дожидаясь принятия соответствующего федерального закона.

«Действующий региональный закон явно старый, ему уже практически десять лет. Мы принимали его в ситуации, когда такси почти не было, поэтому закон получился очень либеральный: требования к такси и штрафы были занижены. Сейчас времена другие»,— отметил руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Борисовец. «Ждать федеральный закон мы можем еще три года. А жить по закону, принятому десять лет назад — невыносимо. Поэтому необходимо готовить и прорабатывать собственный законопроект»,— согласился депутат Геннадий Шилов.