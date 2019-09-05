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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Возбуждено дело о хищении средств, выделенных на проектирование зоопарка

Вчера сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю провели обыски в управлении капитального строительства Пермского края, а также в пермском офисе АО «РЖДСтрой». Об этом "Ъ-Прикамье" рассказали знакомые с ситуацией источники. Аналогичные мероприятия прошли по местам жительства директора управления Дмитрия Левинского и руководителя проекта строительства пермского зоопарка от «РЖДСтрой» Ильи Козырева. Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Как говорят собеседники "Ъ-Прикамье", расследование касается хищения в 2018 году около 130 млн руб., выделенных на разработку проектно-сметной документации зоопарка. В минстрое края сообщили, что готовы оказывать содействие следствию.

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