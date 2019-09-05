Почему электромобильность обречена на фиаско без нейтринной технологии

Необходимость срочного решения вопросов сохранения климата на Планете приобретает первостепенное значение: в том, что природные катаклизмы — это не просто прогнозы климатологов и экологов, мы смогли убедиться в этом году. Безусловно, изменение климата связано с активностью солнца, но и жизнедеятельность человека вносит свой весомый вклад в усугубление ситуации. Выбросы парниковых газов происходят в первую очередь из-за электрогенерации на основе сжигания ископаемого топлива, что в первую очередь ведет к усиленному выбросу СО2 в атмосферу, и от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.



В вопросах генерации электроэнергии страны стараются переходить постепенно на альтернативные источники, такие как ветровая и солнечная при всех их существенных недостатках и зависимостью от погоды, с электромобильностью все значительно сложнее. Выпускаемые в настоящее время электромобили не являются экологичными, хотя многие люди считают их решением всех проблем. К сожалению, в целом современные бензиновые двигатели внутреннего сгорания экологичнее электромобилей. Действительно, электромобили позволяют решить проблемы загазованности в городах, и, что не менее важно, способствуют снижению уровеня шума в городах. Но с точки зрения общего влияния на климат, электромобили еще большее зло, чем современные автомобили на газомоторном топливе и бензине.

Потенциальных покупателей не удовлетворяют многие аспекты: современные электромобили имеют низкий пробег без подзарядки, отсутствие разветвленной сети подзарядки и долгое время подзарядки. Фактически речь идет о том, что при отказе от двигателей внутреннего сгорания каждое парковочное место и место для стоянки автомобиля должны быть оборудованы зарядными станциями, что вызывает большие сомнения. В России возникнет такая же проблема, как и с переходом на газомоторное топливо. Газовые заправки не строятся, потому что в эксплуатации мало автомобилей, работающих на газомоторном топливе, а промышленность не выпускает автомобили на газомоторном топливе, потому что недостаточно газовых заправок. Скорее всего, электромобили станут предметом престижа для состоятельных людей, которые установят подзарядные станции у себя в коттеджах, и будут иметь возможность одновременно владеть автомобилями для езды на дальние расстояния.

Подобная ситуация характерна не только для России. Например, в Германии из 47 миллионов зарегистрированных автомобилей только около 400 тыс. являются электромобилями. Несмотря на то, что государство выплачивает 4000 евро компенсации за покупку нового электромобиля.

Без решения проблемы увеличения пробега электромобиля без подзарядки и расширения сетей для подзарядки существующая концепция отказа от двигателей внутреннего сгорания и перехода на электромобили обречена на фиаско. Хотя для реализации этих необходимых предпосылок, к примеру, можно адаптировать технологию NEUTRINOVOLTAIC немецкой фирмы Neutrino Energy Group, на основе которой в самое ближайшее время будут выпускаться генераторы тока Neutrino Power Cube® самого широкого применения, в том числе и для электромобилей.

Базовым элементом технологии NEUTRINOVOLTAIC (Патент WO2016142056A1) является композитное сверхтвердое покрытие из легированных слоев графена и кремния нанотолщиной. Легирование обусловлено необходимостью увеличения атомных колебаний в материале покрытия. Покрытие наносится на металлическую подложку (фольгу) для снятия тока. Воздействие космических нейтрино на это инновационное нанопокрытие, а также других видов излучений, включая электросмог, являющийся рукотворным следствием действий человека, приводит к появлению микровибраций. Необходимо отметить, что нейтрино имеют большую проникающую способность и не встречая преград «прошивают» Землю и все природные материалы насквозь, поэтому задача покрытия — не «ловить» высокоэнергетические нейтрино, а за счет сверхплотного покрытия получить дополнительные микровибрации атомов слоев покрытия, которые переводят фононы (атомные вибрации) к резонансу, который в свою очередь переносится на металлическую фольгу, и результирующая энергия преобразуется в электрическую энергию.

Высокая проникающая способность нейтрино дает возможность размещать листы металлической фольги с нанесенным нанопокрытием одна на другую, что позволяет получить компактный источник тока, генерирующий энергию 24 часа в сутки и 365 дней в году независимо от погоды. Такой источник тока легко можно адаптировать для установки на электромобили, решив проблему подзарядки аккумулятора. При дальнейшей адаптации NEUTRINOVOLTAIC технологии для нужд электромобильности станет возможным значительно сократить емкость аккумуляторной батареи, устанавливаемой в настоящее время на электромобили, и увеличить срок ее службы, т.к. генерируемая электроэнергия будет использоваться при движении напрямую, минуя аккумулятор.

Holger Thorsten Schubart, генеральный директор Neutrino Energy Group

Преимущества использования этой технологии описывает генеральный директор компании Хольгер Шубарт: «Во-первых, не нужна зарядная станция, где приходится долго ждать, и второе преимущество: кто сегодня использует электричество от сжигания ископаемого топлива для передвижения в своем электромобиле, ничего не делает для восстановления экологического баланса, как раз наоборот, он производит CO2 намного больше, чем дизельные автомобили сегодня. Поэтому реальным решением для честной электромобильности будущего станет концепция Pi-Car».

Neutrino Energy Group приступает к проектированию Pi-электромобиля с нейтринной подзарядкой.

Более подробную информацию можно получить: https://neutrino-energy.com