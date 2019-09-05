Министр культуры вступил в переписку с Теодором Курентизсом

Министр культуры Прикамья Вячеслав Торчинский обратился с письмом к бывшему художественному руководителю Пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в пресс-службе краевого минкульта.

В данном письме министр предлагает присоединиться к процессу переговоров и дать все необходимые гарантии проведения фестиваля, отмечают в ведомстве. В министерстве культуры, так же как и в оперном театре, хотели бы видеть Теодора Курентзиса руководителем Дягилевского фестиваля, и готовы приложить все усилия, чтобы этому способствовать.

При этом в письме отмечается, что заключить прямой контракт (на чем настаивает экс-худрук.— "Ъ-Прикамье") не представляется возможным с технической и юридической точки зрения. Это должен делать Пермский театр оперы балета как учредитель и организатор Дягилевского фестиваля, поэтому директор театра Андрей Борисов ведет переговоры от Пермского края, добавили в пресс-службе.

Напомним, вчера стало известно о письме Теодора Курентзиса в адрес министерства культуры Пермского края, в котором он сообщил о намерении «отказаться от участия в организации и проведении фестиваля, если до 19 сентября 2019 года не будут достигнуты договоренности о заключении контракта с министерством». После обнародования этого письма театр выступил с сообщением, что приступает к подготовке Дягилевского фестиваля без Теодора Курентзиса, впрочем, отметив, что будет рад, если тот присоединится на любом из этапов.

Теодор Курентзис восемь лет возглавлял Пермский театр оперы и балета, и в июне объявил о досрочном расторжении контракта. В своем уходе он обвинил краевых чиновников. При этом стороны ранее договаривались, что маэстро после ухода продолжит руководство Дягилевским фестивалем. После этого у сторон возникли принципиальные споры: господин Курентзис настаивает на том, чтобы его фонд «Mузыкаэтерна» заключил контракт напрямую с министерством (по мнению худрука, это поможет в организации фестиваля). Краевые власти, напротив, опасаются ослабления контроля за бюджетными средствами, которые пойдут через частный фонд.