«Ростелеком» планирует предложить оплату в магазинах через систему распознавания лиц

В октябре текущего года компания «Ростелеком» представит систему оплаты товаров и услуг в магазинах по изображению лица, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники. «Ростелеком» является оператором Единой биометрической системы (ЕБС), заработавшей год назад.

По информации источников издания, прототип решения для оплаты лицом «Ростелеком» совместно с «Русским стандартом» планируют презентовать на форуме финансовых технологий Finopolis. В рамках прототипа с помощью лица можно будет купить кофе в кофемашине. Распространять функцию на широкий рынок могут начать в конце осени.

Для оплаты с помощью ЕБС необходимо будет создать связку банковской карты с биометрическим образцом — сделать это можно в приложении «Ростелекома» или банка, поддерживающего оплату по лицу. Операции до 1 тыс. руб. будут возможны без предъявления карты, для покупок суммой выше нужно будет вести проверочный код. Сейчас такая практика работает в Китае.

По словам представителя «Ростелекома», подтвердившего изданию запуск проекта, процедура оплаты лицом «существенно ускорит процесс» покупки.

О том, почему новая технология полноценно пока так и не заработала, читайте в материале “Ъ” «Начертательная биометрия».