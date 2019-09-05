Пафмилова рассказала о возможном переводе сбора подписей в электронный формат

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила в интервью “Ъ”, что сбор подписей в поддержку кандидатов может быть переведен в электронный формат.

«Скандал вокруг выборов в Мосгордуму проявил копившиеся много лет проблемы в системе сбора и проверки подписей. Ее надо обязательно упрощать и осовременивать, и мы уже начали готовить предварительно, несмотря на то что сейчас горячая пора, пакет предложений, по процессу сбора и проверки подписей»,— сказала госпожа Памфилова, отметив, что предложения будут готовы к концу октября. По ее словам, надо сделать более однозначной саму процедуру проверки подписей, чтобы не было возможности толковать ее в ту или иную сторону.

«Мы предусматриваем в том числе использование государственного портала услуг для сбора подписей в электронном виде. Вопрос только в том, что надо расширять охват этого портала, потому что сейчас он составляет менее половины избирателей страны”,— отметила Элла Памфилова.

Полный текст интервью читайте в материале “Ъ” «"Мы не суетимся и не вымогаем чью-то любовь"».

Ангелина Галанина