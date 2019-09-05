СКА доломал «Трактор» в овертайме

Второй матч регулярного чемпионата КХЛ, который СКА провел вчера в Челябинске, сложился для петербуржцев не так безмятежно, как первый, когда они обыграли в Магнитогорске «Металлург» 3:1. «Трактор» был разозлен поражением в стартовой дуэли от чеховского «Витязя» (2:4) и дал бой фавориту. Только в овертайме команда из Петербурга, возглавляемая Алексеем Кудашовым, смогла вырвать победу — 4:3.

«Трактор» — команда колючая, неуступчивая. А ее тренер — уроженец Латвии Петерис Скудра, бывший вратарь, проведший почти всю свою карьеру за океаном, в НХЛ, — известен своим необузданным нравом. Скандалит, кричит, разве что в драку не лезет во время матчей. Было ясно, что после поражения в первом матче от «Витяза» (его, кстати, тренирует петербургский тренер Михаил Кравец, бронзовый призер чемпионата СССР 1987 года) он настроит свою команду на суровый бой.

И правда, «Трактор» разогревался только в первом периоде. Как раз в это время Владимир Ткачев, форвард СКА, сумел открыть счет, получив на пятачке передачу от финского легионера Йори Лехтеря и обманув защитника с вратарем.

А после перерыва на льду началась «жара». Кстати, матч проводился на площадке международного (европейского) размера. Еще в КХЛ есть «финские» (как раз на такой армейцы встречались в первом матче с «Металлургом») и «канадские» (самые маленькие). Может, потому что места на площадке было больше, может, потому что хозяева «полетели» вперед, но второй период получился результативным и зрелищным.

Началось все с того, что в ворота СКА влетели две одинаковых шайбы. В обоих случаях защитники гостей крутили головами, вратарь Петр Кочетков пытался поймать момент броска, но шайба, задевая коньки и ноги игроков, залетала в сетку. Не успели оглянуться игроки СКА, как на табло загорелось 2:1 в пользу хозяев.

Затем Владимир Ткачев что-то не поделил в центре площадки с нападающим «Трактора» Русланом Карлиным. Завязалась драка, Ткачеву немного разбили лицо, и команды продолжили игру в неравных составах. Последовал еще ряд удалений. СКА остался в меньшинстве. И канадский нападающий «трактористов» Кристиан Томас неотразимо бросил в ближний угол.

Но недолго мотор «Трактора» работал исправно. При 1:3 разозлились уже хоккеисты СКА. Правда, уральцы им помогли, дважды потеряв шайбу вдали от своих ворот. За обе ошибки петербуржцы их наказали. Сначала цели достиг бросок Александра Кагарлицкого, бывшего форварда московского «Динамо» (перешел в СКА этим летом), затем — финна Йори Лехтеря, игравшего раньше за «Филадельфию Флайерз» в НХЛ.

Заключительный период соперники начали при счете 3:3. Зрители ждали «продолжения банкета», но обе команды заклинило. Не могли забить ни те, ни другие. Армейцы не реализовали два численных большинства. Хозяева тоже не смогли использовать преимущество в игрока, когда у СКА удалили Сергея Плотникова.

Игра плавно перешла в овертайм. И тут блеснул Владимир Ткачев, пришедший в СКА этим летом из уфимского «Салавата Юлаева». Он протащил шайбу поперек зоны гостей, увидел открывшегося у ворота капитана СКА Сергея Плотникова, отдал ему передачу, и Плотников, несмотря на то что на нем «висел» игрок, в касание отправил ее в сетку. Волевая победа СКА со счетом 4:3 в дополнительное время.

Завершат армейцы уральское турне в пятницу, когда встретятся в Екатеринбурге с местным «Автомобилистом». За эту команду выступает звездный форвард Павел Дацюк. Он решил завершить карьеру в родном городе, где начинал. До этого в течение трех сезонов играл за СКА. Правда, с армейцами Волшебник, как называют Дацюка, не сыграет: травма. На старте чемпионата КХЛ «Автомобилист» одержал две победы — над череповецкой «Северсталью» 3:2 и чеховским «Витязем» 3:2. Так что дуэль обещает быть захватывающей.

Юрий Балетов