БСК намерена занять в Юникредит банке до 3,5 млрд рублей

Башкирская содовая компания (БСК, входит в группу «Башкирская химия») планирует привлечь кредит в размере до 3,5 млрд руб. в «Юникредит банке». Сделка была одобрена советом директоров компании 2 сентября, сообщает предприятие. Средства привлекаются на пять лет по ставке не выше 15%. Цели, на которые берется кредит, не уточняются. В качестве залога БСК передает банку оборудование стоимостью, соразмерной 120% от суммы кредита.

В конце августа БСК расторгла договор о привлечении возобновляемой кредитной линии «Росбанка» в сумме до 6,82 млрд руб., который был заключен в июле 2018 года. Причины этого решения не уточнялись.

БСК — крупнейший в России производитель кальцинированной соды. Группе «Башкирская химия» принадлежит 57% акций, госинвесткомпании Башкирии «Региональный фонд» — 38%.

Ирина Самойлова