«Водоканалу» утвердили гендиректора

Новым генеральным директором ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» стал Александр Данилов, проработавший на предприятии более 30 лет. В Смольном ставят перед новым руководителем амбициозные задачи: «Водоканал» должен увеличить темпы строительства при снижении ежегодного роста тарифов с 8% до 3%. Насколько возрастет инвестпрограмма, в «Водоканале» не раскрывают.

Александр Данилов, назначенный гендиректором «Водоканала», работает в ГУПе с 1985 года. За это время он прошел трудовой путь от техника до первого заместителя гендиректора. В марте 2019 года господин Данилов был назначен исполняющим обязанности генерального директора «Водоканала». При его участии уже были реализованы такие проекты, как создание и совершенствование системы Южной зоны водоснабжения Санкт-Петербурга, модернизация аэрационной системы Центральной станции аэрации. В Смольном надеются, что господин Данилов сможет разрешить накопившиеся проблемы предприятия, сделать работу компании более прозрачной.

А проблем у «Водоканала» было немало. Сначала Контрольно-счетная палата, проверив деятельность ГУПа за 2016–2017 годы и начало 2018 года, обнаружила у организации признаки возможного банкротства. В конце апреля этого года команда вице-губернатора Максима Шаскольского выявила, что «Водоканал» переплатил за электроэнергию 1,8 млрд рублей в течение трех лет. Электроэнергию ему поставляло ООО «Развитие и инвестиции» Алексея Малеева. Теперь госпредприятие надеется взыскать переплаченные средства с поставщика через суд. Позже необоснованные затраты были выявлены по страхованию имущества предприятия. Эти шаги привели к тому, что с 1 июля 2019 года удалось снизить темпы роста ранее утвержденных тарифов на водоснабжение и водоотведение с 8% до 3% для населения. Несмотря на снижение темпов роста тарифов, в Смольном рассчитывают, что «Водоканал» увеличит объем строительства благодаря взятому курсу на экономию затрат и повышение эффективности.

Новый объем финансирования будет определен администрацией Петербурга, сообщили “Ъ” в «Водоканале». «Самым крупным проектом в инвестпрограмме является строительство Охтинского тоннельного канализационного коллектора. Это в совокупности с завершением проекта по переключению прямых выпусков в реку Карповку позволит вплотную приблизиться к обеспечению 100-процентной очистки хозяйственно-бытовых стоков Санкт-Петербурга»,— отметили в пресс-службе предприятия.

«Потенциал снижения операционных затрат еще очень существенный, однако одновременно решить задачи увеличения масштабов инвестиционной программы, повышения эффективности освоения средств и оптимизации расходов Данилову будет крайне тяжело»,— считает глава агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его словам, оптимальным представляется вариант фокуса на оптимизации расходов в 2019 году и формирования бюджета развития на 2020 год с учетом сокращения операционных затрат.

Алексей Кириченко