Забывчивость полицейского привела к его увольнению

Как стало известно “Ъ-Урал”, в законную силу вступило решение суда, отказавшего в иске заместителю руководителя отдела №4 СУ УМВД по Екатеринбургу Иракли Хамояну, оспаривающего свое увольнение в связи с утратой доверия. Ранее в ходе проверки было обнаружено его незадекларированное имущество. Истец утверждал, что не знал правил заполнения документов о доходах и расходах, а уволили его из-за национальности.



Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда рассмотрела жалобу бывшего заместителя начальника отдела №4 СУ УМВД России по Екатеринбургу Иракли Хамояна на решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга, признавшего его увольнение из органов законным. Решение суда вступило в силу.

Иракли Хамоян был уволен из органов внутренних дел в январе. Основанием стала проведенная по представлению прокуратуры проверка соответствия его расходов доходам. В ходе нее выяснилось, что господин Хамоян не отразил расходы по приобретению двухкомнатной квартиры в Екатеринбурге, двух легковых автомобилей Chevrolet Cruze — 2013 и 2014 года выпуска. Таким образом, в 2016 году он с супругой приобрел имущества на 3,9 млн руб.— больше, чем их доход за три предыдущих года (2,1 млн руб.).

Уже в ходе служебной проверки обнаружились и другие нарушения в декларациях за 2016 и 2017 годы. Иракли Хамоян, в частности, не отразил доходы от продажи легковых автомобилей Mitsubishi Outlander 2014 года выпуска за 990 тыс. руб., Chevrolet Cruze 2013 года — за 240 тыс. руб., Chevrolet Cruze 2014 года — за 150 тыс. руб. Он не указал принадлежащий ему автомобиль ГАЗ-330202 2007 года выпуска, а также два действующих расчетных счета и счет по вкладу для погашения ипотечного кредита. В справке о доходах жены он не отразил 750 тыс. руб. от продажи доли в квартире, полученной в наследство от матери, принадлежащий ей земельный участок и долю в квартире в Сысертском районе, счет в банке, закрытый в январе 2016 года, и действующий счет по вкладу.

Господин Хамоян с увольнением не согласился, утверждая, что не был ознакомлен с результатами проверки, а выявленное правонарушение является малозначительным. Он подчеркнул, что не знал правил заполнения документов, подтверждающих расходы и доходы, поскольку работодатель не проводил соответствующего обучения. В результате в феврале Иракли Хамоян обратился в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга с иском к ГУ МВД по Свердловской области. Он требовал признать увольнение незаконным, восстановить его на службе и взыскать оплату вынужденного прогула в размере более 192,7 тыс. руб. Тогда суд в требованиях отказал, и господин Хамоян обжаловал решение.

В апелляционной жалобе Иракли Хамоян вновь указывал на отсутствие знаний по заполнению деклараций о доходах и утверждал, что уволили его из-за национальности. Впрочем, суд не нашел этому подтверждений, поскольку истец не оспаривал сам факт непредставления сведений. «Обязанность представлять эти сведения возложена на сотрудника органов внутренних дел федеральным законом №342 “О службе в органах внутренних дел”, а также предусмотрена его должностной инструкцией»,— говорится в определении суда. Утверждение господина Хамояна, что о наличии автомобиля ГАЗ-330202 и гаража он не сообщил из-за забывчивости, суд также не принял во внимание, поскольку это не освобождает его от служебных обязанностей. «Доводы истца о том, что ответчик при принятии решения об увольнении учитывал его национальную принадлежность, какими-либо достоверными доказательствами не подтверждены»,— сообщается в решении.

В ГУ МВД по Свердловской области оперативно получить комментарий не удалось.

Анна Лапина