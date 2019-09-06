Битва за бюджет

Весной 2013 года Минздрав РФ организовал горячую линию help@rosminzdrav.ru для взаимодействия с благотворительными организациями. С тех пор мы отправляем туда просьбы о помощи, которые выходят за рамки нашей деятельности, и в дальнейшем отслеживаем судьбу таких обращений. Мы не оплачиваем лечение в клиниках, которые не являются нашими партнерами, не собираем средства на покупку лекарств, если по закону государство должно предоставить их бесплатно, не занимаемся подбором клиник и врачей. И не платим за лечение взрослых.
Взрослым в нашей стране болеть категорически не рекомендуется.
И больничный рассчитывают по невысокому коэффициенту, и работодатели болезни подчиненных не особенно приветствуют. Даже тяжелобольные дети иногда с трудом получают лечение, положенное им по закону: их родителям приходится пройти все круги бюрократического ада, чтобы добыть заветное направление на обследование в федеральную клинику. Но если помочь больному ребенку зачастую вызываются благотворительные организации, то кто поможет взрослому, нуждающемуся в дорогом лечении?
15 апреля в Русфонд обратился с просьбой о помощи Павел Т., отец 18-летнего Артема из Ивановской области. В мае 2018 года Артем попал в аварию: на пригородной трассе машина столкнулась с лосем. Артем был пристегнут, сработала подушка безопасности, но все это не помогло — в ивановской больнице, куда Артема доставили на скорой, врачи диагностировали перелом позвоночника и провели экстренную операцию. Мальчик был почти полностью парализован.
До совершеннолетия Артему удалось пройти один курс реабилитации за счет ОМС — в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. А в октябре мальчику исполнилось 18 лет, и бесплатное восстановительное лечение ему больше не полагалось.
Павел с трудом смог оплатить лечение сына в частном реабилитационном центре, но восстановительная терапия при таких травмах нужна постоянно, а финансовые возможности семьи были исчерпаны. И Павел обратился в Русфонд с просьбой подобрать сыну клинику и оплатить лечение. Поскольку мы не помогаем детям после 18 лет и не занимаемся подбором клиник, это письмо мы переслали на горячую линию Минздрава 16 апреля. И уже через день получили ответ: Департаменту здравоохранения Ивановской области поручено организовать Артему необходимую медицинскую помощь.
Спустя неделю Павла вызвали в областной депздрав и сказали прямо: опыта в лечении таких больных у нас нет, ищите федеральную клинику, и, если вас согласятся туда взять, мы дадим направление. Павел послал запрос в московскую Клиническую больницу Управделами Президента РФ, поскольку был уверен, что это лучшая клиника страны. По его словам, на ответ особо не надеялся.
А зря. Ответ пришел через пару дней: при наличии направления, заверенного лечащим врачом пациента, у клиники нет оснований не принять Артема на курсовую реабилитацию. В июле Артем прошел двухнедельный курс реабилитации в больнице управделами президента. Более того, если Департамент здравоохранения Ивановской области оформит еще одно направление, Артем сможет пройти в московской клинике и повторный курс.
Конечно, Артем попал в одну из лучших клиник России благодаря настойчивости своего отца. Но важно, что федеральные и областные чиновники объединились для помощи тяжелобольному взрослому. Могут, если захотят.
С начала 2019 года мы переслали в Минздрав восемь просьб о помощи взрослым людям, ответ пришел на семь. За все время работы Русфонда с горячей линией Минздрава мы отправили туда 335 подобных обращений, ответ получили на 225 писем.
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в “Ъ”. Проверив письма, мы размещаем их в “Ъ”, на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире «Первого канала» и радио «Коммерсантъ FM», в социальных сетях, а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ. Возможны переводы с банковских карт, электронной наличностью и SMS-сообщением (короткие номера 5541 ДОБРО, 5542 ДЕТИ, 5542 ДОНОР, 5542 ВАСЯ), в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать. Всего собрано свыше 13,575 млрд руб. В 2019 году (на 5 сентября) собрано 951 283 461 руб., помощь получили 1293 ребенка. Русфонд — лауреат национальной премии «Серебряный лучник» за 2000 год. Русфонд входит в реестр НКО — исполнителей общественно полезных услуг. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга Кровь5. Президент Русфонда Лев Амбиндер — лауреат Государственной премии РФ.
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