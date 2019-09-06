Битва за бюджет

Весной 2013 года Минздрав РФ организовал горячую линию help@rosminzdrav.ru для взаимодействия с благотворительными организациями. С тех пор мы отправляем туда просьбы о помощи, которые выходят за рамки нашей деятельности, и в дальнейшем отслеживаем судьбу таких обращений. Мы не оплачиваем лечение в клиниках, которые не являются нашими партнерами, не собираем средства на покупку лекарств, если по закону государство должно предоставить их бесплатно, не занимаемся подбором клиник и врачей. И не платим за лечение взрослых.

Взрослым в нашей стране болеть категорически не рекомендуется.

И больничный рассчитывают по невысокому коэффициенту, и работодатели болезни подчиненных не особенно приветствуют. Даже тяжелобольные дети иногда с трудом получают лечение, положенное им по закону: их родителям приходится пройти все круги бюрократического ада, чтобы добыть заветное направление на обследование в федеральную клинику. Но если помочь больному ребенку зачастую вызываются благотворительные организации, то кто поможет взрослому, нуждающемуся в дорогом лечении?

15 апреля в Русфонд обратился с просьбой о помощи Павел Т., отец 18-летнего Артема из Ивановской области. В мае 2018 года Артем попал в аварию: на пригородной трассе машина столкнулась с лосем. Артем был пристегнут, сработала подушка безопасности, но все это не помогло — в ивановской больнице, куда Артема доставили на скорой, врачи диагностировали перелом позвоночника и провели экстренную операцию. Мальчик был почти полностью парализован.

До совершеннолетия Артему удалось пройти один курс реабилитации за счет ОМС — в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. А в октябре мальчику исполнилось 18 лет, и бесплатное восстановительное лечение ему больше не полагалось.

Павел с трудом смог оплатить лечение сына в частном реабилитационном центре, но восстановительная терапия при таких травмах нужна постоянно, а финансовые возможности семьи были исчерпаны. И Павел обратился в Русфонд с просьбой подобрать сыну клинику и оплатить лечение. Поскольку мы не помогаем детям после 18 лет и не занимаемся подбором клиник, это письмо мы переслали на горячую линию Минздрава 16 апреля. И уже через день получили ответ: Департаменту здравоохранения Ивановской области поручено организовать Артему необходимую медицинскую помощь.

Спустя неделю Павла вызвали в областной депздрав и сказали прямо: опыта в лечении таких больных у нас нет, ищите федеральную клинику, и, если вас согласятся туда взять, мы дадим направление. Павел послал запрос в московскую Клиническую больницу Управделами Президента РФ, поскольку был уверен, что это лучшая клиника страны. По его словам, на ответ особо не надеялся.

А зря. Ответ пришел через пару дней: при наличии направления, заверенного лечащим врачом пациента, у клиники нет оснований не принять Артема на курсовую реабилитацию. В июле Артем прошел двухнедельный курс реабилитации в больнице управделами президента. Более того, если Департамент здравоохранения Ивановской области оформит еще одно направление, Артем сможет пройти в московской клинике и повторный курс.

Конечно, Артем попал в одну из лучших клиник России благодаря настойчивости своего отца. Но важно, что федеральные и областные чиновники объединились для помощи тяжелобольному взрослому. Могут, если захотят.

С начала 2019 года мы переслали в Минздрав восемь просьб о помощи взрослым людям, ответ пришел на семь. За все время работы Русфонда с горячей линией Минздрава мы отправили туда 335 подобных обращений, ответ получили на 225 писем.

Александр Гранкин, координатор информационного отдела Русфонда